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Удар по п’ятиповерхівці в Сумах: з-під завалів дістали тіло загиблого

Станіслав ПогоріловСереда, 13 березня 2024, 14:41
Удар по п’ятиповерхівці в Сумах: з-під завалів дістали тіло загиблого
фото: скриншот з відео

У Сумах при розборі завалів у п’ятиповерховому житловому будинку після удару росіян у ніч на 13 березня рятувальники виявили та деблокували тіло загиблого.

Джерело: пресслужба ДСНС України

Дослівно: "Суми. На місці розбору завалів у п’ятиповерховому житловому будинку рятувальники деблокували тіло людини".

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Деталі: Рятувальники повідомили, що на даний час також відомо про 8 постраждалих.

Наразі роботи тривають, під завалами ще можуть перебувати люди.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: У ніч на 13 березня окупанти атакували Суми безпілотниками типу "Шахед",один з них влучив у багатоквартирний будинок, у результаті чого є загиблі і поранені. 

Теми: СумиШахеджертвивійна
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