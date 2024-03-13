Удар по пятиэтажке в Сумах: из-под завалов достали тело погибшего

В Сумах при разборе завалов в пятиэтажном жилом доме после удара россиян в ночь на 13 марта спасатели обнаружили и деблокировали тело погибшего.

Источник: пресс-служба ГСЧС Украины

Дословно: "Сумы. На месте разбора завалов в пятиэтажном жилом доме спасатели деблокировали тело человека".

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Детали: Спасатели сообщили, что в настоящее время также известно о 8 пострадавших.

Сейчас работы продолжаются, под завалами еще могут находиться люди.

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Что предшествовало: В ночь на 13 марта оккупанты атаковали Сумы беспилотниками типа "Шахед", один из них попал в многоквартирный дом, в результате чего есть погибшие и раненые.