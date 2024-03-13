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Удар "Шахеда" по Сумах: з-під завалів п'ятиповерхівки дістали тіло другого загиблого

Валентина РоманенкоСереда, 13 березня 2024, 16:10
Удар Шахеда по Сумах: з-під завалів п'ятиповерхівки дістали тіло другого загиблого
рятувальна операція в Сумах. скриншот

Рятувальники деблокували тіло другого загиблого під час розбирання завалів п'ятиповерхового житлового будинку в Сумах, у який поцілив російський дрон-камікадзе.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій в Telegram

Дослівно: "Під час розбору завалів 5-поверхового житлового будинку співробітникам ДСНС деблоковано тіло другої загиблої особи.

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Наразі відомо про 2 загиблих і 8 постраждалих людей унаслідок нічної російської атаки по місту. Роботи тривають".

Що передувало: В ніч на 13 березня російські окупанти атакували Суми безпілотниками типу "Шахед", один із них влучив у багатоквартирний будинок, у результаті чого є загиблі і поранені. 

Теми: СумиШахедДСНС
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