Удар "Шахеда" по Сумах: из-под завалов пятиэтажки достали тело второго погибшего

Спасатели деблокировали тело второго погибшего во время разборки завалов пятиэтажного жилого дома в Сумах, в который попал российский дрон-камикадзе.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Telegram

Дословно: "Во время разбора завалов 5-этажного жилого дома сотрудникам ГСЧС деблокировано тело второго погибшего.

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Известно о 2 погибших и 8 пострадавших людей в результате ночной российской атаки по городу. Работы продолжаются".

Что предшествовало: В ночь на 13 марта российские оккупанты атаковали Сумы беспилотниками типа "Шахед", один из них попал в многоквартирный дом, в результате чего есть погибшие и раненые.