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У Сумах зросла кількість травмованих через удар "Шахеда" по будинку

Тетяна ОлійникСереда, 13 березня 2024, 23:16
У Сумах зросла кількість травмованих через удар Шахеда по будинку
Наслідки російської атаки по будинку у Сумах 13 березня. Фото - Сумська ОВА

Станом на вечір 13 березня кількість постраждалих від російського удару "Шахедом" по багатоповерхівці сягнула 12.

Джерело: Сумська ОВА

Дослівно: "Працівники ДСНС врятували 10 жителів будинку (5 деблоковано). 12 людей  отримали травми різного ступеня тяжкості".

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Деталі: Кількість загиблих не змінилась – з-під завалів деблокували тіла двох чоловіків.

 
Наслідки російської атаки по будинку у Сумах 13 березня. 
Фото - Сумська ОВА
 
Наслідки російської атаки по будинку у Сумах 13 березня. 
ФОТО - СУМСЬКА ОВА

Що передувало: В ніч на 13 березня російські окупанти атакували Суми безпілотниками типу "Шахед", один із них влучив у багатоквартирний будинок.

Раніше рятувальники повідомляли про 8 постраждалих.

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Теми: СумиШахедДСНС
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