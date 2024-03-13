У Сумах зросла кількість травмованих через удар "Шахеда" по будинку
Середа, 13 березня 2024, 23:16
Станом на вечір 13 березня кількість постраждалих від російського удару "Шахедом" по багатоповерхівці сягнула 12.
Джерело: Сумська ОВА
Дослівно: "Працівники ДСНС врятували 10 жителів будинку (5 деблоковано). 12 людей отримали травми різного ступеня тяжкості".
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Деталі: Кількість загиблих не змінилась – з-під завалів деблокували тіла двох чоловіків.
Що передувало: В ніч на 13 березня російські окупанти атакували Суми безпілотниками типу "Шахед", один із них влучив у багатоквартирний будинок.
Раніше рятувальники повідомляли про 8 постраждалих.
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