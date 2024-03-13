У Сумах зросла кількість травмованих через удар "Шахеда" по будинку

Наслідки російської атаки по будинку у Сумах 13 березня. Фото - Сумська ОВА

Станом на вечір 13 березня кількість постраждалих від російського удару "Шахедом" по багатоповерхівці сягнула 12.

Джерело: Сумська ОВА

Дослівно: "Працівники ДСНС врятували 10 жителів будинку (5 деблоковано). 12 людей отримали травми різного ступеня тяжкості".

Реклама:

Деталі: Кількість загиблих не змінилась – з-під завалів деблокували тіла двох чоловіків.

Наслідки російської атаки по будинку у Сумах 13 березня. Фото - Сумська ОВА

Наслідки російської атаки по будинку у Сумах 13 березня. ФОТО - СУМСЬКА ОВА

Що передувало: В ніч на 13 березня російські окупанти атакували Суми безпілотниками типу "Шахед", один із них влучив у багатоквартирний будинок.

Раніше рятувальники повідомляли про 8 постраждалих.