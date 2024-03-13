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В Сумах выросло количество травмированных из-за удара "Шахеда" по дому

Татьяна ОлейникСреда, 13 марта 2024, 23:16
В Сумах выросло количество травмированных из-за удара Шахеда по дому
Следствия российской атаки по дому в Сумах 13 марта. Фото - Сумская ОВА

По состоянию на вечер 13 марта количество пострадавших от российского удара "Шахедом" по многоэтажке составило 12.

Источник: Сумская ОВА

Дословно: "Работники ГСЧС спасли 10 жителей дома (5 деблокировано). 12 человек получили травмы разной степени тяжести".

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Детали: Число погибших не изменилось – из-под завалов деблокировали тела двух мужчин. 

 
Следствия российской атаки по дому в Сумах 13 марта.
Фото - Сумская ОВА
 
Следствия российской атаки по дому в Сумах 13 марта.
Фото - Сумская ОВА

Что предшествовало: В ночь на 13 марта российские оккупанты атаковали Сумы беспилотниками типа "Шахед", один из них попал в многоквартирный дом.

Ранее спасатели сообщали о 8 пострадавших.

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Темы: СумыШахедГСЧС
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