В Сумах выросло количество травмированных из-за удара "Шахеда" по дому
Среда, 13 марта 2024, 23:16
По состоянию на вечер 13 марта количество пострадавших от российского удара "Шахедом" по многоэтажке составило 12.
Источник: Сумская ОВА
Дословно: "Работники ГСЧС спасли 10 жителей дома (5 деблокировано). 12 человек получили травмы разной степени тяжести".
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Детали: Число погибших не изменилось – из-под завалов деблокировали тела двух мужчин.
Что предшествовало: В ночь на 13 марта российские оккупанты атаковали Сумы беспилотниками типа "Шахед", один из них попал в многоквартирный дом.
Ранее спасатели сообщали о 8 пострадавших.
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