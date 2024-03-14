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Bloomberg: українські безпілотники вразили 12% нафтопереробних потужностей РФ

Олена ІвашківЧетвер, 14 березня 2024, 00:31
Bloomberg: українські безпілотники вразили 12% нафтопереробних потужностей РФ
Нафтопереробний завод у Рязані, фото: Astra

Атаки українських безпілотників в останні два дні призвели до зупинки трьох нафтопереробних заводів глибоко на території Росії. Вони складають близько 12% нафтопереробних потужностей РФ.

Джерело: Bloomberg

Деталі: Ці удари спрямовані, щоб перервати російський експорт і постачання палива для російської армії на передовій.

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Атак зазнали нафтопереробний завод Роснєфті в Рязані, Новошахтинський нафтопереробний завод та підприємство Лукойла в Нижньогородській області.

Видання зазначає, що Україна використовувала безпілотники для атак на важливі російські нафтові об’єкти від Чорного до Балтійського морів з початку цього року. 

Атаки у лютому вразили майже п’яту частину потужностей Росії з переробки сирої нафти, але на початку березня галузь відновилася.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • В ніч на 13 березня Служба безпеки України атакувала дронами три нафтопереробні заводи в Росії: в Рязані, Кстово Нижегородської області та Кірішах Ленінградської області.
  • Російське Міноборони заявило, що вночі 13 березня Росію атакували десятки українських безпілотників і що нібито 65 БпЛА вдалося знищити, проте російські Telegram-канали пишуть про численні "прильоти".

Теми: безпілотникиРосія
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