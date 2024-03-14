Bloomberg: українські безпілотники вразили 12% нафтопереробних потужностей РФ

Атаки українських безпілотників в останні два дні призвели до зупинки трьох нафтопереробних заводів глибоко на території Росії. Вони складають близько 12% нафтопереробних потужностей РФ.

Джерело: Bloomberg

Деталі: Ці удари спрямовані, щоб перервати російський експорт і постачання палива для російської армії на передовій.

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Атак зазнали нафтопереробний завод Роснєфті в Рязані, Новошахтинський нафтопереробний завод та підприємство Лукойла в Нижньогородській області.

Видання зазначає, що Україна використовувала безпілотники для атак на важливі російські нафтові об’єкти від Чорного до Балтійського морів з початку цього року.

Атаки у лютому вразили майже п’яту частину потужностей Росії з переробки сирої нафти, але на початку березня галузь відновилася.

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