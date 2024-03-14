Bloomberg: украинские беспилотники поразили 12% нефтеперерабатывающих мощностей РФ

Атаки украинских беспилотников в последние два дня привели к остановке трех нефтеперерабатывающих заводов глубоко на территории России. Они составляют около 12% нефтеперерабатывающих мощностей РФ.

Источник: Bloomberg

Детали: Эти удары направлены, чтобы прервать российский экспорт и поставки топлива для российской армии на передовой.

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Атакам подверглись нефтеперерабатывающий завод Роснефти в Рязани, Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод и предприятие Лукойла в Нижегородской области.

Издание отмечает, что Украина использовала беспилотники для атак на важные российские нефтяные объекты от Черного до Балтийского морей с начала этого года.

Атаки в феврале поразили почти пятую часть мощностей России по переработке сырой нефти, но в начале марта отрасль восстановилась.

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