Bloomberg: украинские беспилотники поразили 12% нефтеперерабатывающих мощностей РФ
Атаки украинских беспилотников в последние два дня привели к остановке трех нефтеперерабатывающих заводов глубоко на территории России. Они составляют около 12% нефтеперерабатывающих мощностей РФ.
Источник: Bloomberg
Детали: Эти удары направлены, чтобы прервать российский экспорт и поставки топлива для российской армии на передовой.
Атакам подверглись нефтеперерабатывающий завод Роснефти в Рязани, Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод и предприятие Лукойла в Нижегородской области.
Издание отмечает, что Украина использовала беспилотники для атак на важные российские нефтяные объекты от Черного до Балтийского морей с начала этого года.
Атаки в феврале поразили почти пятую часть мощностей России по переработке сырой нефти, но в начале марта отрасль восстановилась.
Предыстория:
- В ночь на 13 марта Служба безопасности Украины атаковала дронами три нефтеперерабатывающих завода в России: в Рязани, Кстово Нижегородской области и Киришах Ленинградской области.
- Российское Минобороны заявило, что ночью 13 марта Россию атаковали десятки украинских беспилотников и что якобы 65 БпЛА удалось уничтожить, однако российские Telegram-каналы пишут о многочисленных "прилетах".