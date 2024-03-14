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В России снова упал вертолет с 20 людьми на борту: есть погибшие

Ирина БалачукЧетверг, 14 марта 2024, 07:25
В России снова упал вертолет с 20 людьми на борту: есть погибшие
Фото иллюстративное из ТАСС

В Магаданской области России разбился вертолет Ми-8 с 20 людьми на борту, по меньшей мере 2 человека − за другими данными 1 − погибли.

Источник: Дальневосточная транспортная прокуратура РФ, российские Telegram-каналы

Дословно прокуратура: "По предварительным данным, причина произошедшего – неисправность двигателя".

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Детали: Крушение вертолета произошло в 11:05 по местному времени в 75 км от пгт. Эвенск Северо-Эвенского района Магаданской области.

Ми-8 перевозчика "Дальнереченск Авиа" перевозил работников золоторудного месторождения и следовал по маршруту "посадочная площадка Кварцевый – аэропорт Омсукчан".

На борту воздушного судна находились 20 человек, в том числе 3 члена экипажа.  

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Российские Telegram-каналы пишут об одном или двух погибших.

Сейчас продолжаются поисково-спасательные работы.

Почему это важно: После введения санкций против России за развязанную ею кровавую войну против Украины, в РФ участились аварии на воздушных суднах. Это объясняли недостатком необходимых деталей, которые РФ ранее импортировала из западных стран.

Предыстория:

Темы: Росcияавиа
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