Рада закликала уряди і парламенти світу осудити і протидіяти "виборам Путіна" на окупованих територіях

Верховна Рада звернулася до урядів, парламентів інших країн і міжнародних організацій із закликом засудити проведення так званих "президентських виборів" РФ на тимчасово окупованій території України.

Джерело: повідомлення глави партії "Слуга народу" Олени Шуляк, текст звернення

Деталі: За відповідну постанову проголосували 282 нардепи.

Реклама:

Також у зверненні Рада закликає протидіяти спробам РФ залучити міжнародних спостерігачів для легітимізації так званих "президентських виборів" на тимчасово окупованій території України.

Український парламент, окрім цього, закликає посилити санкційний тиск щодо посадових осіб і громадян РФ, причетних до організації таких "виборів".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ