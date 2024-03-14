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Рада закликала уряди і парламенти світу осудити і протидіяти "виборам Путіна" на окупованих територіях

Олександр ШумілінЧетвер, 14 березня 2024, 13:16
Рада закликала уряди і парламенти світу осудити і протидіяти виборам Путіна на окупованих територіях
Фото Шуляк

Верховна Рада звернулася до урядів, парламентів інших країн і міжнародних організацій із закликом засудити проведення так званих "президентських виборів" РФ на тимчасово окупованій території України.

Джерело: повідомлення глави партії "Слуга народу" Олени Шуляк, текст звернення

Деталі: За відповідну постанову проголосували 282 нардепи.

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Також у зверненні Рада закликає протидіяти спробам РФ залучити міжнародних спостерігачів для легітимізації так званих "президентських виборів" на тимчасово окупованій території України.

Український парламент, окрім цього, закликає посилити санкційний тиск щодо посадових осіб і громадян РФ, причетних до організації таких "виборів".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Попри бойові дії російська влада зібралася проводити вибори президента РФ у березні 2024 року і на окупованих українських територіях.
  • Дружина російського опозиціонера Олексія Навального Юлія закликала Євросоюз не визнавати російські президентські вибори, які повинні відбутися в 15-17 березня.

Теми: Верховна РадаРосія
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