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Рада призвала правительства и парламенты мира осудить и противодействовать "выборам Путина" на оккупированных территориях

Александр ШумилинЧетверг, 14 марта 2024, 13:16
Рада призвала правительства и парламенты мира осудить и противодействовать выборам Путина на оккупированных территориях

Верховная Рада обратилась к правительствам, парламентам других стран и международным организациям с призывом осудить проведение так называемых "президентских выборов" РФ на временно оккупированной территории Украины.

Источник: сообщение главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк, текст обращения

Детали: За соответствующее постановление проголосовали 282 нардепа.

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Также в обращении Рада призывает противодействовать попыткам РФ привлечь международных наблюдателей для легитимизации так называемых "президентских выборов" на временно оккупированной территории Украины.

Украинский парламент, кроме этого, призывает усилить санкционное давление в отношении должностных лиц и граждан РФ, причастных к организации таких "выборов".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Несмотря на боевые действия российские власти собрались проводить выборы президента РФ в марте 2024 года и на оккупированных украинских территориях.
  • Жена российского оппозиционера Алексея Навального Юлия призвала Евросоюз не признавать российские президентские выборы, которые должны состояться в 15-17 марта.

Темы: Верховная РадаРосcия
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