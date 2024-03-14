Рада призвала правительства и парламенты мира осудить и противодействовать "выборам Путина" на оккупированных территориях

Верховная Рада обратилась к правительствам, парламентам других стран и международным организациям с призывом осудить проведение так называемых "президентских выборов" РФ на временно оккупированной территории Украины.

Источник: сообщение главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк, текст обращения

Детали: За соответствующее постановление проголосовали 282 нардепа.

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Также в обращении Рада призывает противодействовать попыткам РФ привлечь международных наблюдателей для легитимизации так называемых "президентских выборов" на временно оккупированной территории Украины.

Украинский парламент, кроме этого, призывает усилить санкционное давление в отношении должностных лиц и граждан РФ, причастных к организации таких "выборов".

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