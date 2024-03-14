Рада призвала правительства и парламенты мира осудить и противодействовать "выборам Путина" на оккупированных территориях
Четверг, 14 марта 2024, 13:16
Верховная Рада обратилась к правительствам, парламентам других стран и международным организациям с призывом осудить проведение так называемых "президентских выборов" РФ на временно оккупированной территории Украины.
Источник: сообщение главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк, текст обращения
Детали: За соответствующее постановление проголосовали 282 нардепа.
Реклама:
Также в обращении Рада призывает противодействовать попыткам РФ привлечь международных наблюдателей для легитимизации так называемых "президентских выборов" на временно оккупированной территории Украины.
Украинский парламент, кроме этого, призывает усилить санкционное давление в отношении должностных лиц и граждан РФ, причастных к организации таких "выборов".
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Несмотря на боевые действия российские власти собрались проводить выборы президента РФ в марте 2024 года и на оккупированных украинских территориях.
- Жена российского оппозиционера Алексея Навального Юлия призвала Евросоюз не признавать российские президентские выборы, которые должны состояться в 15-17 марта.