Дружина Навального закликала ЄС не визнавати вибори Путіна і захистити "росіян, які тікають від війни"
Дружина російського опозиціонера Олексія Навального Юлія закликала Євросоюз не визнавати російські президентські вибори, які повинні відбутися в березні 2014 року.
Джерело: звернення Навальної до Ради ЄС, опубліковане 20 лютого
Деталі: З таким закликом вона звернулася до Ради ЄС 19 лютого. Навальна заявила, що президент РФ Володимир Путін уже не визнає мову дипломатії і жодних правил гри, тому варто почати "грати не за правилами".
Вона зробила свої пропозиції "від імені Росії Олексія Навального".
Пряма мова: "Путін убив мого чоловіка рівно за місяць до так званих виборів. Ці вибори - фальшиві, але Путіну вони все одно потрібні. Для пропаганди. Він хоче, щоб весь світ вірив, що всі в Росії його підтримують і захоплюються ним. Не вірте цій пропаганді.
Не визнавайте ці вибори. Президент, який убив свого головного політичного опонента, не може бути легітимним за визначенням. Вводьте санкції. Покарайте його так званих "довірених осіб" - їх приблизно 500 осіб. Знаменитості, співаки й актори, які агітують за Путіна, підтримують його і допомагають його вбивчому режиму вижити. Якщо вони так люблять Путіна, чому в них будинки і вілли в Європі? Їхні діти і дружини теж усі тут".
Деталі: Крім цього, вона попросила не карати росіян, які "тікають від війни", адже "їм потрібне співчуття".
Пряма мова: "Завжди робіть відмінність між Путіним і Росією. Люди, які тікають від війни і диктатури, - не ваші вороги. Їм потрібне співчуття і захист. Їх не слід карати, їм потрібно допомагати. Необхідний механізм, подібний до сучасної Нансенівської комісії. Саме ці люди одного разу стануть частиною прекрасної Росії майбутнього".
Передісторія:
- 16 лютого 2024 року російська Федеральна служба виконання покарань повідомила про смерть Олексія Навальногоу виправній колонії №3 Ямало-Ненецького автономного округу РФ.
- Дружина Навального Юлія того ж дня на Мюнхенській безпековій конференції заявила, що російський диктатор Володимир Путін і його оточення мають понести відповідальність за всі свої злодіяння.
- Президент України Володимир Зеленський і президент США Джозеф Байден також поклали відповідальність за смерть Олексія Навального на Володимира Путіна.
- Родині Олексія Навального не видають і не показують тіло опозиціонера.
- Юлія Навальна пообіцяла продовжити справу свого чоловіка і закликала боротися з Володимиром Путіним.