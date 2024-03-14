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Джамала виступить на нагородженні "УП100.Сила жінок"

"Українська правда"Четвер, 14 березня 2024, 15:05
Джамала виступить на нагородженні УП100.Сила жінок

Редакція УП разом з незалежними експертами обрала сотню жінок-лідерок для свого нового проєкту "УП100.Сила жінок".

Однією з переможців стала українська співачка кримськотатарського походження – Джамала. 

Вона отримає свою нагороду у категорії "Культура" та виконає декілька своїх відомих пісень. Ви також можете долучитися до події та насолодитися виступом співачки на премії, яка відбудеться 20 березня. 

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Сотню лідерок проєкту "УП100. Сила жінок" журі визначало у восьми категоріях: захисниці, суспільство, бізнес, політика та державне управління, культура, креативні індустрії, спорт, освіта та наука. 

"Сьогодні українські жінки відіграють важливу роль в нашому спротиві. Це і військові, і волонтерки, і правозахисниці, і мисткині, і спортсменки. Цим проєктом ми хочемо відзначити зусилля жінок, які рухають країну вперед у найважчий період її незалежності", —  ділиться головна редакторка УП Севгіль Мусаєва. 

На події ви зможете поспілкуватися з учасницями проєкту, командою редакції та насолодитися виступом українських виконавців, серед яких буде цьогорічна представниця України на Євробаченні 2024 alyona alyona, яка вже у травні представить нашу країну разом із Jerry Heil.

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Купити квиток та переглянути розклад події можна за посиланням

Генеральним партнером заходу стали: USAID "Зміцнення громадської довіри (UCBI) та компанія Ferrexpo, а також серед партнерів: L’Oréal Paris, AGA.TE Jewelry Studio, Biosphere Corporation, Oreanda, Coca-Cola HBC Ukraine, La Famiglia Catering, бутік квітів KVITONKY та бренд BATISTE

Теми: Сила жінок
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