Джамала виступить на нагородженні "УП100.Сила жінок"
Редакція УП разом з незалежними експертами обрала сотню жінок-лідерок для свого нового проєкту "УП100.Сила жінок".
Однією з переможців стала українська співачка кримськотатарського походження – Джамала.
Вона отримає свою нагороду у категорії "Культура" та виконає декілька своїх відомих пісень. Ви також можете долучитися до події та насолодитися виступом співачки на премії, яка відбудеться 20 березня.
Сотню лідерок проєкту "УП100. Сила жінок" журі визначало у восьми категоріях: захисниці, суспільство, бізнес, політика та державне управління, культура, креативні індустрії, спорт, освіта та наука.
"Сьогодні українські жінки відіграють важливу роль в нашому спротиві. Це і військові, і волонтерки, і правозахисниці, і мисткині, і спортсменки. Цим проєктом ми хочемо відзначити зусилля жінок, які рухають країну вперед у найважчий період її незалежності", — ділиться головна редакторка УП Севгіль Мусаєва.
На події ви зможете поспілкуватися з учасницями проєкту, командою редакції та насолодитися виступом українських виконавців, серед яких буде цьогорічна представниця України на Євробаченні 2024 alyona alyona, яка вже у травні представить нашу країну разом із Jerry Heil.
Купити квиток та переглянути розклад події можна за посиланням.
Генеральним партнером заходу стали: USAID "Зміцнення громадської довіри (UCBI) та компанія Ferrexpo, а також серед партнерів: L’Oréal Paris, AGA.TE Jewelry Studio, Biosphere Corporation, Oreanda, Coca-Cola HBC Ukraine, La Famiglia Catering, бутік квітів KVITONKY та бренд BATISTE