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Джамала выступит на награждении "УП100.Сила женщин"

"Украинская правда"Четверг, 14 марта 2024, 15:05
Джамала выступит на награждении УП100.Сила женщин

Редакция УП вместе с независимыми экспертами выбрала сотню женщин-лидеров для своего нового проекта "УП100.Сила женщин".

Одной из победителей стала украинская певица крымскотатарского происхождения – Джамала.

Она получит свою награду в категории "Культура" и исполнит несколько своих известных песен. Вы также можете присоединиться к событию и насладиться выступлением певицы на премии, которая состоится 20 марта.

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Сотню лидеров проекта "УП100. Сила женщин" жюри определяло в восьми категориях: защитницы, общество, бизнес, политика и государственное управление, культура, креативные индустрии, спорт, образование и наука.

"Сегодня украинские женщины играют важную роль в нашем сопротивлении. Это и военные, и волонтеры, и правозащитницы, и художницы, и спортсменки. Этим проектом мы хотим отметить усилия женщин, которые двигают страну вперед в самый тяжелый период ее независимости", – делится главный редактор УП Севгиль Мусаева.

На событии вы сможете пообщаться с участницами проекта, командой редакции и насладиться выступлением украинских исполнителей, среди которых будет нынешняя представительница Украины на Евровидении 2024 alyona alyona, которая уже в мае представит нашу страну вместе с Jerry Heil.

ВИДЕО ДНЯ

Купить билет и посмотреть расписание события можно по ссылке.

Генеральным партнером мероприятия стали: USAID "Укрепление общественного доверия (UCBI) и компания Ferrexpo, а также среди партнеров: L'Oréal Paris, AGA.TE Jewelry Studio, Biosphere Corporation, Oreanda, Coca-Cola HBC Ukraine, La Famiglia Catering, бутик цветов KVITONKY и бренд BATISTE

Темы: Сила женщин
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