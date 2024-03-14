Захисники на Таврійському напрямку стримують навалу росіян, якої давно не було – Лиховій

Російські загарбники посилюють тиск на Таврійському напряму, лише за ранок 14 березня відбулося 24 бойових зіткнення, тоді як за всю минулу добу – 57.

Джерело: речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі національного телемарафону, цитує АрміяInform

Пряма мова: "В операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Сили оборони продовжують ведення оборонної операції. І якщо за минулу добу відбулося в нашій операційній зоні 57 бойових зіткнень, то лише станом на 8.00 ранку з початку цієї доби відбулося вже 24 бойових зіткнення".

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Деталі: За його словами, найбільше, 12 штурмових дій, станом на 8:00 відбивали захисники на ділянці в Донецькій області. І одна спроба штурмових дій була в Запорізькій області.

"Про ту напругу, яка була вночі і яка зранку, свідчить одна цифра. Станом на 8.00 ранку відбувалося одночасно 13 бойових зіткнень. Так не було вже дуже давно. І це показник того, яке навантаження, який тиск створює ворог, яке навантаження лягає на наших воїнів", — зазначив Лиховій.

Що було раніше: За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби на фронті відбулося 79 бойових зіткнень. Також українські воїни ліквідували 970 окупантів.