Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Захисники на Таврійському напрямку стримують навалу росіян, якої давно не було – Лиховій

Станіслав ПогоріловЧетвер, 14 березня 2024, 15:52
Захисники на Таврійському напрямку стримують навалу росіян, якої давно не було – Лиховій
Фото: Getty Images

Російські загарбники посилюють тиск на Таврійському напряму, лише за ранок 14 березня відбулося 24 бойових зіткнення, тоді як за всю минулу добу – 57.

Джерело: речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі національного телемарафону, цитує АрміяInform

Пряма мова: "В операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Сили оборони продовжують ведення оборонної операції. І якщо за минулу добу відбулося в нашій операційній зоні 57 бойових зіткнень, то лише станом на 8.00 ранку з початку цієї доби відбулося вже 24 бойових зіткнення".

Реклама:

Деталі: За його словами, найбільше, 12 штурмових дій, станом на 8:00 відбивали захисники на ділянці в Донецькій області. І одна спроба штурмових дій була в Запорізькій області.

"Про ту напругу, яка була вночі і яка зранку, свідчить одна цифра. Станом на 8.00 ранку відбувалося одночасно 13 бойових зіткнень. Так не було вже дуже давно. І це показник того, яке навантаження, який тиск створює ворог, яке навантаження лягає на наших воїнів", — зазначив Лиховій.

Що було раніше: За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби на фронті відбулося 79 бойових зіткнень. Також українські воїни ліквідували 970 окупантів.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: війнаЗбройні силиУкраїнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Окупанти атакували Україну 34 "Шахедами", майже усі збиті

Війська РФ атакують енергосистему України, щоб підірвати оборонну промисловість – ISW

Поки Конгрес зволікає, Путін використовує кожну хвилину для ударів по Україні – Білий дім

Британія оголосила новий пакет допомоги Україні з безпілотниками і системами ППО

ГУР про стрілянину в Підмосков'ї: Це свідома провокація спецслужб Путіна

відеоУ принцеси Кейт Міддлтон виявили рак

Усі новини...
війна
У Грайвороні на Бєлгородщині проводитимуть евакуацію населення – перехоплення ГУР
Столтенберг закликав союзників пришвидшити постачання зброї та боєприпасів Україні
Сирський заявив про запуск ротацій на передовій
Останні новини
10:08
"Шахеди" вночі маневрували по Україні та пошкодили енергооб’єкти у двох областях
09:44
фотоТеракт у Підмосков'ї: кількість загиблих зросла до 93, понад сотню госпіталізовано
09:30
Сенат США у нічному голосуванні все ж затвердив бюджет на 1,2 трлн доларів
09:17
фото, відео, оновлено від 03:26У Росії після удару БПЛА загорівся ще один НПЗ
09:03
Стали відомі деталі міністерської зустрічі до 75-річчя Альянсу і засідання Ради Україна-НАТО
08:41
фотоХарків: росіяни повторно вдарили під час гасіння пожежі, постраждали рятувальники
08:32
Cенат США не встиг ухвалити бюджет до крайнього терміну, але має невдовзі проголосувати
08:17
Окупанти атакували Україну 34 "Шахедами", майже усі збиті
07:48
Росіяни втратили ще 1050 вояк і 12 танків
07:34
Сили оборони завдали ударів по 15 районах зосередження ворога – зведення
Усі новини...
Реклама: