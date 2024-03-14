Защитники на Таврическом направлении сдерживают нашествие россиян, которого давно не было - Лихови

Российские захватчики усиливают давление на Таврическом направлении, только за утро 14 марта произошло 24 боевых столкновения, тогда как за все минувшие сутки - 57.

Источник: представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире национального телемарафона, цитирует АрмияInform

Прямая речь: "В операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Силы обороны продолжают ведение оборонительной операции. И если за минувшие сутки произошло в нашей операционной зоне 57 боевых столкновений, то только по состоянию на 8.00 утра с начала этих суток произошло уже 24 боевых столкновения".

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Детали: По его словам, больше всего, 12 штурмовых действий, по состоянию на 8:00 отражали защитники на участке в Донецкой области. И одна попытка штурмовых действий была в Запорожской области.

"О том напряжении, которое было ночью и которое утром, свидетельствует одна цифра. По состоянию на 8.00 утра происходило одновременно 13 боевых столкновений. Так не было уже очень давно. И это показатель того, какую нагрузку, какое давление создает враг, какая нагрузка ложится на наших воинов", - отметил Лиховий.

Что предшествовало: По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на фронте произошло 79 боевых столкновений. Также украинские воины ликвидировали 970 оккупантов.