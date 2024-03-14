На Бєлгородщині через обстріли закрили торгові центри

Губернатор російської Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що через обстріли у Бєлгороді та області закрили торгові центри до кінця дня.

Джерело: Гладков у Telegram

Пряма мова: "Найголовніше - це питання безпеки. Було багато звернень від вас закрити торгові центри. Це ми вже фактично зробили - вони зараз закриваються. Ми домовилися, що поки що до кінця дня. У наступні дні все залежатиме від оперативної ситуації".

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Деталі: Повідомляється, що протягом дня Бєлгород двічі потрапив під обстріл, внаслідок чого загинуло двоє людей.

Передісторія:

13 березня російські добровольці опублікували спільну заяву, де анонсували удари по військових позиціях РФ у Бєлгороді та Курську та закликали місцевих жителів евакуюватися.

О 10.30 14 березня глава і засновник Російського добровольчого корпусу Денис Нікітін заявив, що російські добровольці протягом 1,5 години відкриють вогонь по військових цілях Росії на території Бєлгородської та Курської областей.

Згодом в РДК закликали усіх жителів Курської та Брянської області, які не встигли або не мають змоги евакуюватися, негайно прослідувати в укриття.

Російська влада не визнає, що їй протистоять російські добровольці. За даними української розвідки, влада Бєлгородської області РФ таки проводитиме евакуацію місцевих жителів у зв'язку з військовими діями російських добровольців.

