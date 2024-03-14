В Белгородской области из-за обстрелов закрыли торговые центры
Четверг, 14 марта 2024, 17:13
Губернатор российской Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что из-за обстрелов в Белгороде и области закрыли торговые центры до конца дня.
Источник: Гладков у Telegram
Прямая речь: "Самое главное - это вопрос безопасности. Было много обращений от вас закрыть торговые центры. Это мы уже фактически сделали - они сейчас закрываются. Мы договорились, что пока что до конца дня. В последующие дни все будет зависеть от оперативной ситуации".
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Детали: Сообщается, что в течение дня Белгород дважды попал под обстрел, в результате чего погибло два человека.
Предыстория:
- 13 марта российские добровольцы опубликовали совместное заявление, где анонсировали удары по военным позициям РФ в Белгороде и Курске и призвали местных жителей эвакуироваться.
- В 10.30 14 марта глава и основатель Русского добровольческого корпуса Денис Никитин заявил, что российские добровольцы в течение 1,5 часа откроют огонь по военным целям России на территории Белгородской и Курской областей.
- Впоследствии в РДК призвали всех жителей Курской и Брянской области, которые не успели или не имеют возможности эвакуироваться, немедленно проследовать в укрытие.
- Российские власти не признают, что ей противостоят российские добровольцы. По данным украинской разведки, власти Белгородской области РФ таки будут проводить эвакуацию местных жителей в связи с военными действиями российских добровольцев.
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