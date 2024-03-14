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Зловживання з орендою житла: НАЗК склало адмінпротокол на ексзаступника Нацполіції Тишлека

Станіслав ПогоріловЧетвер, 14 березня 2024, 17:52
Зловживання з орендою житла: НАЗК склало адмінпротокол на ексзаступника Нацполіції Тишлека
Фото: колаж Bihus.Info

НАЗК склало протокол про адміністративні правопорушення на колишнього заступника голови Національної поліції України Дмитра Тишлека, у якого журналісти знайшли ймовірні зв’язки з Росією, за зловживання з орендою житла.

Джерело: Bihus.Info

Дослівно: "За даними агентства, Тишлек безоплатно користувався столичною квартирою на Печерську площею понад 140 кв.м за ціною, що нижча від мінімальної ринкової вартості оренди житла у Києві. Загалом впродовж усього терміну користування він таким чином "зекономив" 617 тис. грн, чим порушив обмеження, передбачені законодавством".

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Деталі: Bihus.Info зазначає, що йдеться про квартиру, яка на той момент належала Юрію Голику, відомому як ідеолог проекту "Велике будівництво".

Також НАЗК встановило, що посадовець отримував від знайомої подарунок у вигляді оренди житлового будинку в Київській області площею понад 320 кв.м. Мінімальна ринкова оренда такого будинку становить 75 тис. грн на місяць. Таким чином, посадовець не доплатив за оренду будинка 225 тис. грн, чим також порушив обмеження, визначені законодавством.

"Ймовірно, йдеться про будинок в одному з елітних котеджних містечок поблизу Києва, біля якого у вересні-жовтні 2023 журналісти Bihus.Info і помічали Дмитра Тишлека", - вважають розслідувачі.

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Повідомляється, що маєток належить Наталі Нечепоренко, а сама родина Нечепоренків є бізнес-партнерами російського кримінального авторитета Андрєя Іманалі.

Сам Тишлек в інтерв’ю Bihus.Info заявив, що з Нечепоренками вони "дуже близькі друзі".

Передісторія: 

  • Видання Bihus.Info оприлюднило розслідування, що дружина заступника голови Нацполіції Дмитра Тишлека станом на літо 2023 року не позбулася російського паспорта, а сам він користується нерухомістю та авто родини партнера ватажка ростовського кримінального угрупування.
  • Тишлек після опублікованого розслідування публічно звернувся із заявою до ДБР, щоб правоохоронці перевірили оприлюднену інформацію.
  • 15 грудня стало відомо, що заступник голови Нацполіції Дмитро Тишлек повернувся до виконання своїх обов'язків, оскільки службова перевірка не знайшла підстав для його звільнення.
  • 19 грудня Тишлек, у якого журналісти знайшли ймовірні зв’язки з Росією, написав рапорт про звільнення.

Теми: поліціяскандал
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