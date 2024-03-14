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Злоупотребления с арендой жилья: НАПК составило админпротокол на экс-заместителя Нацполиции Тишлека

Станислав ПогориловЧетверг, 14 марта 2024, 17:52
Злоупотребления с арендой жилья: НАПК составило админпротокол на экс-заместителя Нацполиции Тишлека
Фото: коллаж Bihus.Info

НАПК составило протокол об административных правонарушениях на бывшего заместителя главы Национальной полиции Украины Дмитрия Тишлека, у которого журналисты нашли вероятные связи с Россией, за злоупотребление с арендой жилья.

Источник: Bihus.Info

Дослівно: "За даними агентства, Тишлек безоплатно користувався столичною квартирою на Печерську площею понад 140 кв.м за ціною, що нижча від мінімальної ринкової вартості оренди житла у Києві. Загалом впродовж усього терміну користування він таким чином "зекономив" 617 тис. грн, чим порушив обмеження, передбачені законодавством".

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Деталі: Bihus.Info зазначає, що йдеться про квартиру, яка на той момент належала Юрію Голику, відомому як ідеолог проекту "Велике будівництво".

Також НАЗК встановило, що посадовець отримував від знайомої подарунок у вигляді оренди житлового будинку в Київській області площею понад 320 кв.м. Мінімальна ринкова оренда такого будинку становить 75 тис. грн на місяць. Таким чином, посадовець не доплатив за оренду будинка 225 тис. грн, чим також порушив обмеження, визначені законодавством.

"Ймовірно, йдеться про будинок в одному з елітних котеджних містечок поблизу Києва, біля якого у вересні-жовтні 2023 журналісти Bihus.Info і помічали Дмитра Тишлека", - вважають розслідувачі.

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Повідомляється, що маєток належить Наталі Нечепоренко, а сама родина Нечепоренків є бізнес-партнерами російського кримінального авторитета Андрєя Іманалі.

Сам Тишлек в інтерв’ю Bihus.Info заявив, що з Нечепоренками вони "дуже близькі друзі".

Предыстория:

  • Издание Bihus.Info обнародовало расследование, что супруга заместителя главы Нацполиции Дмитрия Тишлека по состоянию на лето 2023 года не лишилась российского паспорта, а сам он пользуется недвижимостью и авто семьи партнера главаря ростовской криминальной группировки.
  • Тишлек после опубликованного расследования публично обратился с заявлением в ГБР, чтобы правоохранители проверили обнародованную информацию.
  • 15 декабря стало известно, что заместитель председателя Нацполиции Дмитрий Тишлек вернулся к исполнению своих обязанностей, поскольку служебная проверка не нашла оснований для его увольнения.
  • 19 декабря Тишлек, у которого журналисты нашли вероятные связи с Россией, написал рапорт об увольнении.

Темы: полицияскандал
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