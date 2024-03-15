Обстріли Сумщини: близько пів тисячі вибухів за день, 5 поранених

Протягом минулого дня росіяни здійснили 77 обстрілів територій Сумської області, внаслідок яких було 450 вибухів, поранення дістали 5 людей.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: За даними ОВА, в області зафіксували 450 вибухів. Обстрілів зазнали Миколаївська, Миропільська, Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.

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Білопільська громада зазнала обстрілів міномета, танка, артилерії, РСЗВ, загалом – близько 90 вибухів. У результаті обстрілу з РСЗВ отримала поранення 1 людина.

По Краснопільській громаді ворог бив з мінометів, 7 вибухів.

У Хотінській громаді зафіксували обстріли з артилерії та БМП. Всього – 12 вибухів.

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По Миколаївській громаді росіяни вдарили з артилерії, 7 вибухів.

Есманьську громаду ворог атакував дроном-камікадзе типу FPV, бив з мінометів, 6 вибухів.

На територію Зноб-Новгородської громади росіяни скинули 2 міни.

Великописарівська громада зазнала авіаударів КАБ, обстрілів НАР, РСЗВ, артилерії, мінометів, удару дроном-камікадзе типу "Ланцет". Всього за добу – 245 вибухів.

У Середино-Будській громаді зафіксували обстріл з міномета і дроном-камікадзе, 19 вибухів. У результаті обстрілу отримали поранення 4 жителі громади.

По Шалигинській громаді були обстріли з артилерії та скидання з БпЛА Ф-1, 26 вибухів.

Миропільську громаду ворог атакував дроном-камікадзе.

По Юнаківській громаді росіяни здійснили обстріл з танка і дроном-камікадзе, загалом – 5 вибухів.