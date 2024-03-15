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Обстрелы Сумщины: около полутысячи взрывов за день, 5 раненых

Ольга ГлущенкоПятница, 15 марта 2024, 03:32
Обстрелы Сумщины: около полутысячи взрывов за день, 5 раненых
последствия обстрелов Сумской области, иллюстративное фото ОВА

В течение прошлого дня россияне совершили 77 обстрелов территорий Сумской области, в результате которых было 450 взрывов, ранения получили 5 человек.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: По данным ОВА, в области зафиксировали 450 взрывов. Обстрелам подверглись Николаевская, Миропольская, Юнаковская, Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Шалыгинская, Есманьская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады.

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Белопольская громада подверглась обстрелам миномета, танка, артиллерии, РСЗО, в общем – около 90 взрывов. В результате обстрела из РСЗО получил ранения 1 человек.

По Краснопольской громаде враг бил из минометов, 7 взрывов.

В Хотинской громаде зафиксировали обстрелы из артиллерии и БМП. Всего – 12 взрывов.

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По Николаевской общине россияне ударили из артиллерии, 7 взрывов.

Эсманьскую громаду враг атаковал дроном-камикадзе типа FPV, бил из минометов, 6 взрывов.

На территорию Зноб-Новгородской громады россияне сбросили 2 мины.

Великописаревская громада подверглась авиаударам КАБ, обстрелам НАР, РСЗО, артиллерии, минометов, удару дроном-камикадзе типа "Ланцет". Всего за сутки – 245 взрывов.

В Середино-Будской громаде зафиксировали обстрел из миномета и дроном-камикадзе, 19 взрывов. В результате обстрелов получили ранения 4 жителя громады.

По Шалыгинской громаде были обстрелы из артиллерии и сброс с БпЛА Ф-1, 26 взрывов.

Миропольскую громаду враг атаковал дроном-камикадзе.

По Юнаковской общине россияне совершили обстрел из танка и дроном-камикадзе, в общем – 5 взрывов.

Темы: Сумская областьобстрелвзрыв
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