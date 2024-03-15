Київ атакували 15 "Шахедів", усі знищили − КМВА

Уночі російські окупанти атакували Київ та область 15 "Шахедами", усі ворожі дрони вдалося знищити на підході до столиці.

Джерело: КМВА у Telegram

Пряма мова начальника КМВА Сергія Попка: "На Київ ворожі дрони заходили із північного напрямку. Повітряна тривога в столиці тривала майже годину. Силами і засобами протиповітряної оборони усі БпЛА "Shahed" противника, які прямували на Київ − приблизно півтора десятка − були уражені ще на підступах до міста".

Реклама:

Деталі: За словами начальника КМВА, дрони росіяни запустили з Курської області, РФ.

За попередніми даними, у столиці минулося без жертв та руйнувань.



Передісторія:

Раніше повідомлялося, що Повітряні сили ЗСУ знищили усі 27 "Шахедів", які вночі атакували Україну.