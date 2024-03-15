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Київ атакували 15 "Шахедів", усі знищили − КМВА

Ірина БалачукП'ятниця, 15 березня 2024, 07:49
Київ атакували 15 Шахедів, усі знищили − КМВА
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Уночі російські окупанти атакували Київ та область 15 "Шахедами", усі ворожі дрони вдалося знищити на  підході до столиці.

Джерело: КМВА у Telegram

Пряма мова начальника КМВА Сергія Попка: "На Київ ворожі дрони заходили із північного напрямку. Повітряна тривога в столиці тривала майже годину. Силами і засобами протиповітряної оборони усі БпЛА "Shahed" противника, які прямували на Київ − приблизно півтора десятка − були уражені ще на підступах до міста".

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Деталі: За словами начальника КМВА, дрони росіяни запустили з Курської області, РФ.

За попередніми даними, у столиці минулося без жертв та руйнувань.

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Теми: КиївШахедПовітряні сили ЗСУ
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