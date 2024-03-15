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Киев атаковали 15 "Шахедов", все уничтожили − КМВА

Ирина БалачукПятница, 15 марта 2024, 07:49
Киев атаковали 15 Шахедов, все уничтожили − КМВА
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Ночью российские оккупанты атаковали Киев и область 15 "Шахедами", все вражеские дроны удалось уничтожить на подходе к столице.

Источник: КМВА в Telegram

Прямая речь начальника КГВА Сергея Попко: "На Киев вражеские дроны заходили с северного направления. Воздушная тревога в столице продолжалась почти час. Силами и средствами противовоздушной обороны все БпЛА "Shahed" противника, которые направлялись на Киев − примерно полтора десятка − были поражены еще на подступах к городу".

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Детали: По словам начальника КМВА, дроны россияне запустили из Курской области, РФ.

По предварительным данным, в столице обошлось без жертв и разрушений.

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Темы: КиевШахедВоздушные силы ВСУ
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