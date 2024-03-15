Російські добровольці заявили про евакуацію майже 8 тисяч машин бєлгородців і курян і анонсували нові удари

Дим у результаті обстрілів у російському Бєлгороді. Фото з Telegram-каналу Astra

Легіон "Свобода Росії" заявляє, що жителі Бєлгородської та Курської областей почали евакуюватися з небезпечних районів − за ніч виїхали 7,6 тисячі машин. Пізніше добровольці анонсували нові удари по військових об'єктах Бєлгорода.

Джерело: легіон "Свобода Росії" в Telegram

Дослівно добровольці: "З моменту дії гуманітарного коридору, оголошеного для евакуації мирних жителів з Бєлгородської та Курської областей Росії, станом на 07:00 мск ним скористалися понад 7000 цивільних автомобілів мешканців Бєлгорода та Бєлгородської області... Також із міста Курськ евакуаційним коридором скористалися понад 600 цивільних автомобілів, на яких куряни залишали свої будинки".

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Деталі: Повідомляється, що такі дані їм надали "місцеві, опозиційно налаштовані до путінського режиму, правоохоронці та силовики".

Раніше російські добровольці, які вирішили воювати на російській території, закликали мешканців Курської та Бєлгородської областей терміново евакуюватися у зв'язку з проведенням "обмеженої військової операції на території згаданих областей". Для цього оголосили про дію гуманітарного коридору для евакуації населення з 21:00 14 березня до 7:00 15 березня.

"Після закінчення терміну дії гуманітарного коридору буде продовжено знищення військових об'єктів на території Бєлгородської та Курської областей до повного звільнення регіону від військ путінського режиму", − заявляли добровольці.

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15 березня жителів цих областей закликають залишатися в укриттях "у зв'язку з активізацією бойових дій на території Росії", а пізніше залишити території прикордонних регіонів до "завершення активної фази обмеженої військової операції". Повідомляється, що новий гуманітарний коридор діятиме і цієї ночі − з 21:00 15 березня до 7:00 мск 16 березня.

"Усім, хто не зможе скористатися гуманітарним коридором і вчасно залишити зону проведення обмеженої військової операції, рекомендуємо знайти надійне укриття, утриматися від прогулянок, уникати скупчення людей і техніки, за можливості залишатися вдома або в безпечних місцях", − заявили добровольці.

Доповнено: О 12:33 вони анонсували нові удари по військових об'єктах Бєлгорода.

"Термінове попередження для жителів Бєлгорода! Протягом найближчої години буде здійснено масований удар по військових об'єктах у місті Бєлгород. Закликаємо місцевих жителів негайно пройти в надійні укриття і не виходити на вулицю до закінчення атаки", − ідеться в повідомленні.

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