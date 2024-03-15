Російські добровольці заявили про евакуацію майже 8 тисяч машин бєлгородців і курян і анонсували нові удари
Легіон "Свобода Росії" заявляє, що жителі Бєлгородської та Курської областей почали евакуюватися з небезпечних районів − за ніч виїхали 7,6 тисячі машин. Пізніше добровольці анонсували нові удари по військових об'єктах Бєлгорода.
Джерело: легіон "Свобода Росії" в Telegram
Дослівно добровольці: "З моменту дії гуманітарного коридору, оголошеного для евакуації мирних жителів з Бєлгородської та Курської областей Росії, станом на 07:00 мск ним скористалися понад 7000 цивільних автомобілів мешканців Бєлгорода та Бєлгородської області... Також із міста Курськ евакуаційним коридором скористалися понад 600 цивільних автомобілів, на яких куряни залишали свої будинки".
Деталі: Повідомляється, що такі дані їм надали "місцеві, опозиційно налаштовані до путінського режиму, правоохоронці та силовики".
Раніше російські добровольці, які вирішили воювати на російській території, закликали мешканців Курської та Бєлгородської областей терміново евакуюватися у зв'язку з проведенням "обмеженої військової операції на території згаданих областей". Для цього оголосили про дію гуманітарного коридору для евакуації населення з 21:00 14 березня до 7:00 15 березня.
"Після закінчення терміну дії гуманітарного коридору буде продовжено знищення військових об'єктів на території Бєлгородської та Курської областей до повного звільнення регіону від військ путінського режиму", − заявляли добровольці.
15 березня жителів цих областей закликають залишатися в укриттях "у зв'язку з активізацією бойових дій на території Росії", а пізніше залишити території прикордонних регіонів до "завершення активної фази обмеженої військової операції". Повідомляється, що новий гуманітарний коридор діятиме і цієї ночі − з 21:00 15 березня до 7:00 мск 16 березня.
"Усім, хто не зможе скористатися гуманітарним коридором і вчасно залишити зону проведення обмеженої військової операції, рекомендуємо знайти надійне укриття, утриматися від прогулянок, уникати скупчення людей і техніки, за можливості залишатися вдома або в безпечних місцях", − заявили добровольці.
Доповнено: О 12:33 вони анонсували нові удари по військових об'єктах Бєлгорода.
"Термінове попередження для жителів Бєлгорода! Протягом найближчої години буде здійснено масований удар по військових об'єктах у місті Бєлгород. Закликаємо місцевих жителів негайно пройти в надійні укриття і не виходити на вулицю до закінчення атаки", − ідеться в повідомленні.
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Передісторія:
- Вранці 14 березня губернатор російської Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що над обласним центром і районом сили ППО збили 8 повітряних цілей, російські пабліки пишуть про нібито спробу заходу "української ДРГ", проте російські добровольці заявили, що це вони атакують військові об'єкти в РФ − вони пояснили, що змушені відкрити вогонь, оскільки Росія продовжує бити по мирних населених пунктах України.
- Відразу після цього глава і засновник Російського добровольчого корпусу Денис Нікітін заявив, що російські добровольці протягом 1,5 години відкриють вогонь по військових цілях Росії на території Бєлгородської та Курської областей.
- Пізніше легіон "Свобода Росії" опублікував відео з палаючими будівлями і заявив, що знищив два склади боєприпасів російської армії в селищі Тьоткіне Курської області РФ, при цьому губернатор заявив, що на територію області нібито прориваються "українські терористи", а Росгвардія запевняла, що нібито "відбиває напад українських диверсантів".