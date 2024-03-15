Российские добровольцы заявили об эвакуации 8 тысяч машин белгородцев и курян и анонсировали новые удары
Легион "Свобода России" заявляет, что жители Белгородской и Курской областей начали эвакуироваться из опасных районов − за ночь выехали 7,6 тысячи машин. Позже добровольцы анонсировали новые удары по военным объектам Белгорода.
Источник: легион "Свобода России" в Telegram
Дословно добровольцы: "С момента действия гуманитарного коридора, объявленного для эвакуации мирных жителей с Белгородской и Курской областей России, по состоянию на 07:00 мск им воспользовалось более 7000 гражданских автомобилей жителей Белгорода и Белгородской области… Также из города Курск эвакуационным коридором воспользовались более 600 гражданских автомобилей, на которых куряне покидали свои дома".
Детали: Сообщается, что такие данные им предоставили "местные, оппозиционно настроенные к путинскому режиму, правоохранители и силовики".
Ранее российские добровольцы, которые решили воевать на российской территории, призвали жителей Курской и Белгородской областей срочно эвакуироваться в связи с проведением "ограниченной военной операции на территории упомянутых областей". Для этого объявили о действии гуманитарного коридора для эвакуации населения с 21:00 14 марта по 7:00 15 марта.
"После окончания срока действия гуманитарного коридора будет продолжено уничтожение военных объектов на территории Белгородской и Курской областей до полного освобождения региона от войск путинского режима", − заявляли добровольцы.
15 марта жителей этих областей призывают оставаться в укрытиях "в связи с активизацией боевых действий на территории России", а позже покинуть территории приграничных регионов до "завершения активной фазы ограниченной военной операции". Сообщается, что новый гуманитарный коридор будет действовать и этой ночью − с 21:00 15 марта по 7:00 мск 16 марта.
"Всем, кто не сможет воспользоваться гуманитарным коридором и вовремя покинуть зону проведения ограниченной военной операции рекомендуем найти надежное укрытие, воздержаться от прогулок, избегать скопления людей и техники, по возможности оставаться дома или в безопасных местах", − заявили добровольцы.
Дополнено: В 12:33 они анонсировали новые удары по военным объектам Белгорода.
"Срочное предупреждение для жителей Белгорода! В течении ближайшего часа будет произведен массированный удар по военным объектам в городе Белгород. Призываем местных жителей немедленно пройти в надежные укрытия и не выходить на улицу до окончания атаки", − говорится в сообщении.
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Предыстория:
- Утром 14 марта губернатор российской Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что над областным центром и районом силы ПВО сбили 8 воздушных целей, российские паблики пишут о якобы попытке захода "украинской ДРГ", однако российские добровольцы заявили, что это они атакуют военные объекты в РФ − они объяснили, что вынуждены открыть огонь, поскольку Россия продолжает бить по мирным населенным пунктам Украины.
- Сразу после єтого глава и основатель Российского добровольческого корпуса Денис Никитин заявил, что российские добровольцы в течение 1,5 часов откроют огонь по военным целям России на территории Белгородской и Курской областей.
- Позже регион "Свобода России" опубликовал видео с пылающими зданиями и заявил, что уничтожил два склада боеприпасов российской армии в поселке Теткино Курской области РФ, при этом губернатор заявил, что на территорию области якобы прорываются "украинские террористы", а Росгвардия уверяли, что якобы "отражает нападение украинских диверсантов".