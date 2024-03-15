В Україну повернули тіла 100 загиблих захисників
П'ятниця, 15 березня 2024, 12:31
В Україну вдалося повернути тіла і рештки 100 загиблих українських військових.
Джерело: повідомлення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими
Дослівно: "Відбувся черговий репатріаційний захід, за результатами якого в Україну повернені 100 загиблих Оборонців України".
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Деталі: Повідомляється, що повернути захисників вдалося завдяки взаємодії співробітників Координаційного штабу з Об’єднаним центром при СБУ, МВС України, ЗС України (ЦУ ЦВС), ГУ ДСНС України, іншими представниками структур Сектору безпеки та оборони України. А також за сприяння Міжнародного комітету Червоного Хреста.
Після ідентифікації тіла і останки будуть передані родинам для гідного поховання.
Передісторія:
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