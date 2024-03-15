В Украину вернули тела 100 погибших защитников
В Украину удалось вернуть тела и останки 100 погибших украинских военных.
Источник: сообщение Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными
Дословно: "Состоялось очередное репатриационное мероприятие, по результатам которого в Украину возвращены 100 погибших Защитников Украины".
Детали: Сообщается, что вернуть защитников удалось благодаря взаимодействию сотрудников Координационного штаба с Объединенным центром при СБУ, МВД Украины, ВС Украины (ЦУ ЦВС), ГУ ГСЧС Украины, другими представителями структур сектора безопасности и обороны Украины. А также при содействии Международного комитета Красного Креста.
После идентификации тела и останки будут переданы семьям для достойного захоронения.
Предыстория:
26 января в Украину удалось вернуть тела и останки 77 павших защитников.