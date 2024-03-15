В Украину вернули тела 100 погибших защитников

Фото: Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными

В Украину удалось вернуть тела и останки 100 погибших украинских военных.

Источник: сообщение Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными

Дословно: "Состоялось очередное репатриационное мероприятие, по результатам которого в Украину возвращены 100 погибших Защитников Украины".

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Детали: Сообщается, что вернуть защитников удалось благодаря взаимодействию сотрудников Координационного штаба с Объединенным центром при СБУ, МВД Украины, ВС Украины (ЦУ ЦВС), ГУ ГСЧС Украины, другими представителями структур сектора безопасности и обороны Украины. А также при содействии Международного комитета Красного Креста.

После идентификации тела и останки будут переданы семьям для достойного захоронения.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ

26 января в Украину удалось вернуть тела и останки 77 павших защитников.