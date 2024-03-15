Удар росіян по Одесі: загинули 14 людей, 46 поранених

Унаслідок російського ракетного удару по Одесі загинули 14 людей, у тому числі фельдшер та співробітник ДСНС, які приїхали надавати допомогу після першого вибуху, поранено 46 людей, 7 з яких - рятувальники.

Джерело: ДСНС, ОГП, голова Одеської ОВА Олег Кіпер в Telegram

Пряма мова Кіпера: "На жаль, внаслідок російської ракетної атаки загинули фельдшер та співробітник ДСНС, які після першого вибуху приїхали надавати допомогу на місце".

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Деталі: За його словами, також серед медиків та рятувальників є тяжко поранені.

Фото: ДСНС

Наразі загальна кількість постраждалих уточнюється.

Фото: ДСНС

"Усім надається необхідна медична допомога", − підсумував Кіпер.

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Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Оновлено. В Офісі Генпрокурора повідомили, що після удару по Одесі загинули 8 людей. За попередньою інформацією травмовано 20 людей, з яких 5 - співробітників ДСНС. Всім постраждалим надається необхідна допомога.

Фото: Офіс генпрокурора

Також ударом пошкоджено 10 приватних будинків, станція технічного обслуговування, газопровід низького тиску та 2 пожежно-рятувальні автомобілі. Наразі тривають роботи щодо ліквідації пожежі газопроводу та приватного будинку на загальній площі близько 120 кв. м.

Оновлено о 14.11 Олег Кіпер повідомив, що внаслідок російської ракетної атаки загинуло 14 людей, серед яких місцеві жителі, медик та рятувальник. Ще 46 людей, в тому числі семеро співробітників ДСНС отримали поранення.

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