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Удар россиян по Одессе: погибли 14 человек, 46 раненых

Станислав ПогориловПятница, 15 марта 2024, 14:14
Удар россиян по Одессе: погибли 14 человек, 46 раненых
Фото: ДСНС

В результате российского ракетного удара по Одессе погибли 14 человек, в том числе фельдшер и сотрудник ГСЧС, которые приехали оказывать помощь после первого взрыва, ранены 46 человек, 7 из которых - спасатели.

Источник: ГСЧС, ОГП, глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram

Прямая речь Кипера: "К сожалению, в результате российской ракетной атаки погибли фельдшер и сотрудник ГСЧС, которые после первого взрыва приехали оказывать помощь на место".

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Детали: По его словам, также среди медиков и спасателей есть тяжело раненые.

 
Фото: ГСЧС

Сейчас общее количество пострадавших уточняется.

 
Фото: ГСЧС

"Всем оказывается необходимая медицинская помощь", − подытожил Кипер.

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Фото: ГСЧС
 
Фото: ГСЧС
 
Фото: ГСЧС

Обновлено. В Офисе Генпрокурора сообщили, что после удара по Одессе погибли 8 человек. По предварительной информации травмированы 20 человек, из которых 5 - сотрудники ГСЧС. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

 
Фото: Офис генпрокурора

Также ударом повреждены 10 частных домов, станция технического обслуживания, газопровод низкого давления и 2 пожарно-спасательных автомобиля. Сейчас продолжаются работы по ликвидации пожара газопровода и частного дома на общей площади около 120 кв. м.

Обновлено в 14.11 Олег Кипер сообщил, что в результате российской ракетной атаки погибли 14 человек, среди которых местные жители, медик и спасатель. Еще 46 человек, в том числе семь сотрудников ГСЧС получили ранения.

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Темы: Одессаракетный ударжертвы
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