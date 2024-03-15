Військовослужбовиця Оксана Рубаняк увійшла до рейтингу лідерок "УП100.Сила жінок"

21-річну поетесу та письменницю, яка боронить Україну, журі відзначили у категорії "Захисниці".

Оксана Рубаняк сьогодні вона обіймає посаду командирки одного з підрозділів ЗСУ. До великої війни дівчина працювала у департаменті молодіжної політики та спорту при Івано-Франківській міській раді. Також писала прозу і поезію та видала дві поетичні збірки – "Орнаменти долі" та "Назустріч смерті".

На момент повномасштабного вторгнення дівчині було 19 років. Тоді вона записалася в територіальну оборону Івано-Франківська, де допомагала патрулювати місто.

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Пізніше Рубаняк вступила до ЗСУ та стала кулеметницею у 72-й ОМБр імені Чорних Запорожців, де була єдиною жінкою у кулеметному взводі.

Дівчина з позивним "Ксена" брала участь у бойових завданнях на Вуглегірській ТЕС, у Зайцевому, а також на Бахмутському, Мар’їнському та Вугледарському напрямках.

У березні 2023-го року, під час артилерійського обстрілу у Вугледарі Ксена отримала поранення. Лікування та реабілітацію вона проходила у Івано-Франківську, після чого знову повернулася на фронт.

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"Я дуже хочу, щоб ця боротьба закінчилася саме на моєму поколінні. Я щиро вірю в це, тому що ми заплатили і продовжуємо щодня платити велику ціну за свободу. І попереду ще довгий шлях до звільнення українських земель", – ділиться у соцмережах Рубаняк.

Нещодавно Ксена стала героїнею діджитал-обкладинки журналу Vogue Україна, який присвятив весняний випуск людям та справам, які надихають. На ній рудоволоса дівчина позує у військовій формі.

Слідкуй за анонсами та дізнавайся, хто ще увійшов до списку лідерок проєкту "УП100. Сила жінок".

Церемонія нагородження відбудеться 20 березня.

Придбати квитки та переглянути розклад заходу можна за посиланням.