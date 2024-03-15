Военнослужащая Оксана Рубаняк вошла в рейтинг лидеров "УП100.Сила женщин"

21-летнюю поэтессу и писательницу, которая защищает Украину, жюри отметили в категории "Защитницы".

Оксана Рубаняк сегодня она занимает должность командира одного из подразделений ВСУ. До большой войны девушка работала в департаменте молодежной политики и спорта при Ивано-Франковском городском совете. Также писала прозу и поэзию и издала два поэтических сборника - "Орнаменты судьбы" и "Навстречу смерти".

На момент полномасштабного вторжения девушке было 19 лет. Тогда она записалась в территориальную оборону Ивано-Франковска, где помогала патрулировать город.

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Позже Рубаняк поступила в ВСУ и стала пулеметчицей в 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев, где была единственной женщиной в пулеметном взводе.

Девушка с позывным "Ксена" участвовала в боевых задачах на Углегорской ТЭС, в Зайцево, а также на Бахмутском, Марьинском и Угледарском направлениях.

В марте 2023-го года, во время артиллерийского обстрела в Угледаре Ксена получила ранение. Лечение и реабилитацию она проходила в Ивано-Франковске, после чего снова вернулась на фронт.

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"Я очень хочу, чтобы эта борьба закончилась именно на моем поколении. Я искренне верю в это, потому что мы заплатили и продолжаем ежедневно платить большую цену за свободу. И впереди еще долгий путь к освобождению украинских земель", – делится в соцсетях Рубаняк.

Недавно Ксена стала героиней диджитал-обложки журнала Vogue Украина, который посвятил весенний выпуск людям и делам, которые вдохновляют. На ней рыжеволосая девушка позирует в военной форме.

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Церемония награждения состоится 20 марта.

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