По Одесі 15 березня Росія вдарила балістичним "Іскандером" – Сили оборони
Вдень 15 березня російсько-окупаційні війська вдарили по Одесі з оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер М".
Джерело: Сили оборони півдня у Telegram
Дослівно: "Ворог підступно вдарив балістикою по Одесі, випустивши з тимчасово окупованого Криму ракети Іскандер-М".
Деталі: Внаслідок нинішньої ракетної атаки агресора по об’єктах цивільної інфраструктури міста зруйновано триповерхову будівлю рекреаційного об'єкту, пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків, станцію техобслуговування, газопровід низького тиску, автівки швидкої допомоги та пожежно-рятувальні автомобілі.
Рятувальники ліквідували пожежу. Триває розбір завалів.
За наявними даними, загинуло 14 людей, серед яких мешканці району, медик і рятувальник. 46 людей отримали поранення, серед них 8 рятувальників.
На місці працюють відповідні екстрені служби.
Решта інформації уточнюється, зазначають Сили оборони півдня.