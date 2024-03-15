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По Одесі 15 березня Росія вдарила балістичним "Іскандером" – Сили оборони

Валентина РоманенкоП'ятниця, 15 березня 2024, 15:23
По Одесі 15 березня Росія вдарила балістичним Іскандером – Сили оборони
фото: Сили оборони півдня

Вдень 15 березня російсько-окупаційні війська вдарили по Одесі з оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер М".

Джерело: Сили оборони півдня у Telegram

Дослівно: "Ворог підступно вдарив балістикою по Одесі, випустивши з тимчасово окупованого Криму ракети Іскандер-М".

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Деталі: Внаслідок нинішньої ракетної атаки агресора по об’єктах цивільної інфраструктури міста зруйновано триповерхову будівлю рекреаційного об'єкту, пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків, станцію техобслуговування, газопровід низького тиску, автівки швидкої допомоги та пожежно-рятувальні автомобілі.

 
 

Рятувальники ліквідували пожежу. Триває розбір завалів.

За наявними даними, загинуло 14 людей, серед яких мешканці району, медик і рятувальник. 46 людей отримали поранення, серед них 8 рятувальників.

ВІДЕО ДНЯ
 

На місці працюють відповідні екстрені служби.

Решта інформації уточнюється, зазначають Сили оборони півдня.

Теми: Одесаракетний ударвійна
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