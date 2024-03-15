По Одессе 15 марта Россия ударила баллистическим "Искандером" – Силы обороны

Днем 15 марта российско-оккупационные войска ударили по Одессе из оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер М".

Источник: Силы обороны юга в Telegram

Дословно: "Враг коварно ударил баллистикой по Одессе, выпустив с временно оккупированного Крыма ракеты Искандер-М".

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Детали: В результате нынешней ракетной атаки агрессора по объектам гражданской инфраструктуры города разрушено трехэтажное здание рекреационного объекта, повреждено не менее 10 частных домов, станция техобслуживания, газопровод низкого давления, машины скорой помощи и пожарно-спасательные автомобили.

Спасатели ликвидировали пожар. Продолжается разбор завалов.

По имеющимся данным, погибли 14 человек, среди которых жители района, медик и спасатель. 46 человек получили ранения, среди них 8 спасателей.

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На месте работают соответствующие экстренные службы.

Остальная информация уточняется, отмечают Силы обороны юга.