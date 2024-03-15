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РДК організує гумкоридор для евакуації жителів Бєлгородської і Курської областей

Альона Мазуренко П'ятниця, 15 березня 2024, 20:07
РДК організує гумкоридор для евакуації жителів Бєлгородської і Курської областей

Російський добровольчий корпус закликає росіян евакуюватися з Курської та Бєлгородської областей і оголосив про гуманітарний коридор з 21:00 15 березня до 7:00 16 березня. Добровольці продовжать атакувати позиції російських військ у цих областях.

Джерело: РДК 

Дослівно: "У зв'язку з проведенням обмеженої військової операції на території Курської та Бєлгородської областей, ми знову закликаємо до термінової евакуації мешканців Бєлгородської та Курської області...

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Ми бачимо, що путінські війська ховаються між цивільними, тому наше завдання - забезпечити максимальну безпеку місцевому населенню.

У зв'язку з цим ми оголошуємо про організацію повторного гуманітарного коридору для місцевого населення з 21:00 сьогоднішнього дня до 7:00 мск 16 березня. Ми закликаємо цивільних осіб скористатися можливістю безперешкодно вийти із зазначених областей РФ.

Після цього ми продовжимо масовану атаку по путінських військах у Бєлгородській та Курській області".

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Передісторія: 

  • Вранці 14 березня губернатор російської Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що над обласним центром і районом сили ППО збили 8 повітряних цілей, російські пабліки пишуть про нібито спробу заходу "української ДРГ", проте російські добровольці заявили, що це вони атакують військові об'єкти в РФ − вони пояснили, що змушені відкрити вогонь, оскільки Росія продовжує бити по мирних населених пунктах України.
  • Відразу після цього глава і засновник Російського добровольчого корпусу Денис Нікітін заявив, що російські добровольці протягом 1,5 години відкриють вогонь по військових цілях Росії на території Бєлгородської та Курської областей.
  • Пізніше легіон "Свобода Росії" опублікував відео з палаючими будівлями і заявив, що знищив два склади боєприпасів російської армії в селищі Тьоткіне Курської області РФ, при цьому губернатор заявив, що на територію області нібито прориваються "українські терористи", а Росгвардія запевняла, що нібито "відбиває напад українських диверсантів".

Теми: Росіяобстрілвійна
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