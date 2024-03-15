РДК організує гумкоридор для евакуації жителів Бєлгородської і Курської областей
Російський добровольчий корпус закликає росіян евакуюватися з Курської та Бєлгородської областей і оголосив про гуманітарний коридор з 21:00 15 березня до 7:00 16 березня. Добровольці продовжать атакувати позиції російських військ у цих областях.
Джерело: РДК
Дослівно: "У зв'язку з проведенням обмеженої військової операції на території Курської та Бєлгородської областей, ми знову закликаємо до термінової евакуації мешканців Бєлгородської та Курської області...
Ми бачимо, що путінські війська ховаються між цивільними, тому наше завдання - забезпечити максимальну безпеку місцевому населенню.
У зв'язку з цим ми оголошуємо про організацію повторного гуманітарного коридору для місцевого населення з 21:00 сьогоднішнього дня до 7:00 мск 16 березня. Ми закликаємо цивільних осіб скористатися можливістю безперешкодно вийти із зазначених областей РФ.
Після цього ми продовжимо масовану атаку по путінських військах у Бєлгородській та Курській області".
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Передісторія:
- Вранці 14 березня губернатор російської Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що над обласним центром і районом сили ППО збили 8 повітряних цілей, російські пабліки пишуть про нібито спробу заходу "української ДРГ", проте російські добровольці заявили, що це вони атакують військові об'єкти в РФ − вони пояснили, що змушені відкрити вогонь, оскільки Росія продовжує бити по мирних населених пунктах України.
- Відразу після цього глава і засновник Російського добровольчого корпусу Денис Нікітін заявив, що російські добровольці протягом 1,5 години відкриють вогонь по військових цілях Росії на території Бєлгородської та Курської областей.
- Пізніше легіон "Свобода Росії" опублікував відео з палаючими будівлями і заявив, що знищив два склади боєприпасів російської армії в селищі Тьоткіне Курської області РФ, при цьому губернатор заявив, що на територію області нібито прориваються "українські терористи", а Росгвардія запевняла, що нібито "відбиває напад українських диверсантів".