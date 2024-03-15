РДК організує гумкоридор для евакуації жителів Бєлгородської і Курської областей

Російський добровольчий корпус закликає росіян евакуюватися з Курської та Бєлгородської областей і оголосив про гуманітарний коридор з 21:00 15 березня до 7:00 16 березня. Добровольці продовжать атакувати позиції російських військ у цих областях.

Джерело: РДК

Дослівно: "У зв'язку з проведенням обмеженої військової операції на території Курської та Бєлгородської областей, ми знову закликаємо до термінової евакуації мешканців Бєлгородської та Курської області...

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Ми бачимо, що путінські війська ховаються між цивільними, тому наше завдання - забезпечити максимальну безпеку місцевому населенню.

У зв'язку з цим ми оголошуємо про організацію повторного гуманітарного коридору для місцевого населення з 21:00 сьогоднішнього дня до 7:00 мск 16 березня. Ми закликаємо цивільних осіб скористатися можливістю безперешкодно вийти із зазначених областей РФ.

Після цього ми продовжимо масовану атаку по путінських військах у Бєлгородській та Курській області".

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