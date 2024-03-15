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РДК организует гумкоридор для эвакуации жителей Белгородской и Курской областей

Алена МазуренкоПятница, 15 марта 2024, 20:07
РДК организует гумкоридор для эвакуации жителей Белгородской и Курской областей

Российский добровольческий корпус призывает россиян эвакуироваться из Курской и Белгородской областей и объявил о гуманитарном коридоре с 21:00 15 марта до 7:00 16 марта. Добровольцы продолжат атаковать позиции российских войск в этих областях.

Источник: РДК

Дословно: "В связи с проведением ограниченной военной операции на территории Курской и Белгородской областей, мы снова призываем к срочной эвакуации жителей Белгородской и Курской области...

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Мы видим, что путинские войска прячутся между гражданскими, поэтому наша задача - обеспечить максимальную безопасность местному населению.

В связи с этим мы объявляем об организации повторного гуманитарного коридора для местного населения с 21:00 сегодняшнего дня до 7:00 мск 16 марта. Мы призываем гражданских лиц воспользоваться возможностью беспрепятственно выйти из указанных областей РФ.

После этого мы продолжим массированную атаку по путинским войскам в Белгородской и Курской области".

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Предыстория:

  • Утром 14 марта губернатор российской Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что над областным центром и районом силы ПВО сбили 8 воздушных целей, российские паблики пишут о якобы попытке захода "украинской ДРГ", однако российские добровольцы заявили, что это они атакуют военные объекты в РФ − они объяснили, что вынуждены открыть огонь, поскольку Россия продолжает бить по мирным населенным пунктам Украины.
  • Сразу после этого глава и основатель Российского добровольческого корпуса Денис Никитин заявил, что российские добровольцы в течение 1,5 часов откроют огонь по военным целям России на территории Белгородской и Курской областей. 
  • Позже регион "Свобода России" опубликовал видео с пылающими зданиями и заявил, что уничтожил два склада боеприпасов российской армии в поселке Теткино Курской области РФ, при этом губернатор заявил, что на территорию области якобы прорываются "украинские террористы", а Росгвардия уверяли, что якобы "отражает нападение украинских диверсантов".

Темы: Росcияобстрелвойна
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