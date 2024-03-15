РДК организует гумкоридор для эвакуации жителей Белгородской и Курской областей
Российский добровольческий корпус призывает россиян эвакуироваться из Курской и Белгородской областей и объявил о гуманитарном коридоре с 21:00 15 марта до 7:00 16 марта. Добровольцы продолжат атаковать позиции российских войск в этих областях.
Источник: РДК
Дословно: "В связи с проведением ограниченной военной операции на территории Курской и Белгородской областей, мы снова призываем к срочной эвакуации жителей Белгородской и Курской области...
Мы видим, что путинские войска прячутся между гражданскими, поэтому наша задача - обеспечить максимальную безопасность местному населению.
В связи с этим мы объявляем об организации повторного гуманитарного коридора для местного населения с 21:00 сегодняшнего дня до 7:00 мск 16 марта. Мы призываем гражданских лиц воспользоваться возможностью беспрепятственно выйти из указанных областей РФ.
После этого мы продолжим массированную атаку по путинским войскам в Белгородской и Курской области".
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Предыстория:
- Утром 14 марта губернатор российской Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что над областным центром и районом силы ПВО сбили 8 воздушных целей, российские паблики пишут о якобы попытке захода "украинской ДРГ", однако российские добровольцы заявили, что это они атакуют военные объекты в РФ − они объяснили, что вынуждены открыть огонь, поскольку Россия продолжает бить по мирным населенным пунктам Украины.
- Сразу после этого глава и основатель Российского добровольческого корпуса Денис Никитин заявил, что российские добровольцы в течение 1,5 часов откроют огонь по военным целям России на территории Белгородской и Курской областей.
- Позже регион "Свобода России" опубликовал видео с пылающими зданиями и заявил, что уничтожил два склада боеприпасов российской армии в поселке Теткино Курской области РФ, при этом губернатор заявил, что на территорию области якобы прорываются "украинские террористы", а Росгвардия уверяли, что якобы "отражает нападение украинских диверсантов".