РДК организует гумкоридор для эвакуации жителей Белгородской и Курской областей

Российский добровольческий корпус призывает россиян эвакуироваться из Курской и Белгородской областей и объявил о гуманитарном коридоре с 21:00 15 марта до 7:00 16 марта. Добровольцы продолжат атаковать позиции российских войск в этих областях.

Источник: РДК

Дословно: "В связи с проведением ограниченной военной операции на территории Курской и Белгородской областей, мы снова призываем к срочной эвакуации жителей Белгородской и Курской области...

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Мы видим, что путинские войска прячутся между гражданскими, поэтому наша задача - обеспечить максимальную безопасность местному населению.

В связи с этим мы объявляем об организации повторного гуманитарного коридора для местного населения с 21:00 сегодняшнего дня до 7:00 мск 16 марта. Мы призываем гражданских лиц воспользоваться возможностью беспрепятственно выйти из указанных областей РФ.

После этого мы продолжим массированную атаку по путинским войскам в Белгородской и Курской области".

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