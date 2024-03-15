Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Російські війська завдали удару по Конотопу на Сумщині

Тетяна ОлійникП'ятниця, 15 березня 2024, 22:01
Російські війська завдали удару по Конотопу на Сумщині
ВИБУХ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО DEPOSITPHOTOS

Російські війська увечері 15 березня завдали ракетного удару по місту Конотоп на Сумщині.

Джерело: Сумська ОВА, Повітряні сили

Дослівно:  "Російські терористи продовжують вчиняти злочини проти мирного населення Сумщини. Сьогодні ворог завдав ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста Конотоп. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ракетного удару уточнюються".

Реклама:

Деталі: Повітряні сили ЗСУ повідомляли про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Сумщині та Донеччині ввечері 15 березня.

Передісторія:

На Сумщині з прикордонних територій з 22 населених пунктів на території трьох районів виїхали всі мешканці.

ВІДЕО ДНЯ

 

Теми: війнаСумська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Посли ЄС не дійшли згоди щодо продовження торговельних пільг для України з обмеженнями

ОновленоРада готує нову дерусифікацію: Червоноград буде Шептицький, Южне – Порт-Аненталь

Оновлено, фото, відеоАрмія РФ завдала удару по Харкову: кількість загиблих зросла до п'яти

Вбивство українки в Німеччині: матір жінки знайшли мертвою

Уряд закриє список "міжнародних спонсорів війни" від НАЗК

Поляки повністю заблокували рух пасажирського транспорту через ПП "Медика" – "Шегині"

Усі новини...
війна
РДК організує гумкоридор для евакуації жителів Бєлгородської і Курської областей
Авіація Сил оборони за добу 7 разів вдарила по ворожих цілях – Генштаб
Кількість загиблих внаслідок російського удару по Одесі зросла до 20
Останні новини
19:33
Дніпро та Київ відвідала міністерка оборони Нідерландів: зустрілася з Зеленським
19:21
Росіяни штурмують 6 напрямків, за добу 67 боєзіткнень - Генштаб
19:20
Пасажири, які через протести спізнились на поїзд в Перемишлі, можуть сісти на інші 10 рейсів – УЗ
19:15
2024 рік може стати ще спекотнішим, ніж попередній – ООН
19:07
фотоСмертельний удар РФ по Харкову: у прокуратурі назвали тип ракети
19:00
План Ukraine Facility: закон про реформу БЕБ мають ухвалити у 2 кварталі
18:56
фотоРосіяни атакували три громади Дніпропетровщини дронами та артилерією, один поранений – ОВА
18:50
До кінця 2026 року 15 ключових держпідприємств мають пройти корпоративну реформу
18:44
Ніяких "Солнишок" і "Ладоньок": мовний омбудсмен закликає перейменувати дитячі садочки
18:38
В Україні збільшать штат суддів ВАКС на 60% та планують боротися з відмиванням грошей
Усі новини...
Реклама: