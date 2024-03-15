Російські війська завдали удару по Конотопу на Сумщині
П'ятниця, 15 березня 2024, 22:01
Російські війська увечері 15 березня завдали ракетного удару по місту Конотоп на Сумщині.
Джерело: Сумська ОВА, Повітряні сили
Дослівно: "Російські терористи продовжують вчиняти злочини проти мирного населення Сумщини. Сьогодні ворог завдав ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста Конотоп. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ракетного удару уточнюються".
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Деталі: Повітряні сили ЗСУ повідомляли про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Сумщині та Донеччині ввечері 15 березня.
Передісторія:
На Сумщині з прикордонних територій з 22 населених пунктів на території трьох районів виїхали всі мешканці.
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