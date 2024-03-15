Российские войска нанесли удар по Конотопу на Сумщине
Пятница, 15 марта 2024, 22:01
Российские войска вечером 15 марта нанесли ракетный удар по городу Конотоп на Сумщине.
Источник: Сумская ОВА, Воздушные силы
Дословно: "Российские террористы продолжают совершать преступления против мирного населения Сумщины. Сегодня враг нанес ракетный удар по гражданской инфраструктуре города Конотоп. На месте работают все необходимые службы. Последствия ракетного удара уточняются".
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Детали: Воздушные силы ВСУ сообщали о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Сумской и Донбассе вечером 15 марта.
Предистория:
В Сумскую область с приграничных территорий из 22 населенных пунктов на территории трех районов выехали все жители.
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