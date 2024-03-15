Российские войска нанесли удар по Конотопу на Сумщине

Российские войска вечером 15 марта нанесли ракетный удар по городу Конотоп на Сумщине.

Источник: Сумская ОВА, Воздушные силы

Дословно: "Российские террористы продолжают совершать преступления против мирного населения Сумщины. Сегодня враг нанес ракетный удар по гражданской инфраструктуре города Конотоп. На месте работают все необходимые службы. Последствия ракетного удара уточняются".

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Детали: Воздушные силы ВСУ сообщали о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Сумской и Донбассе вечером 15 марта.

Предистория:

В Сумскую область с приграничных территорий из 22 населенных пунктов на территории трех районов выехали все жители.