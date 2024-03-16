Росіяни атакували Сумщину ракетами, КАБами, скидали міни

Протягом минулого дня росіяни здійснили 69 обстрілів територій Сумської області, атакували КАБами, ракетами, дронами, скидали міни.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: Під обстрілами опинилися Миропільська, Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Ворожбянська, Краснопільська, Тростянецька, Великописарівська, Конотопська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Свеська, Зноб-Новгородська громади. Загалом зафіксували 378 вибухів.

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По Юнаківській громаді ворог бив з мінометів, 5 вибухів.

Великописарівську громаду росіяни обстрілювали з мінометів, артилерії, РСЗВ, ударним БпЛА "Ланцет", здійснили авіаційні удари КАБ, пуск ракет з гелікоптера НАР. Всього – 208 вибухів.

У Білопільській громаді зафіксували мінометні, танковий обстріл, артобстріли й атаку дроном-камікадзе типу "FPV", загалом – 46 вибухів.

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На територію Хотінської громади росіяни скинули 6 мін.

По Миропільській громаді був обстріл зі ствольної артилерії та скидання з БпЛА вибухового пристрою типу ВОГ – 17 вибухів.

На Есманьську громаду ворог скинув 5 мін. Також був обстріл зі стрілецької зброї.

По Шалигинській громаді окупанти вдарили з мінометів і ствольної артилерії, скинули вибуховий пристрій з БпЛА. Всього – 53 вибухи.

По Краснопільській громаді загарбники здійснили артилерійський і мінометний обстріли, 5 вибухів.

У Ворожбянській громаді зафіксували обстріл зі ствольної артилерії, 2 приходи.

По Середино-Будська громаді був обстріл з АГС і мінометів, 18 вибухів.

Свеську громаду росіяни обстрілювали з міномета, 6 вибухів.

По Тростянецькій громаді здійснили обстріл БпЛА "Ланцет", 2 вибухи.

На Зноб-Новгородську громаду скинули 5 мін.

Крім того, ворог завдав ракетного удару по місту Конотоп.