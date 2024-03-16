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Россияне атаковали Сумскую область ракетами, КАБами, сбрасывали мины

Ольга ГлущенкоСуббота, 16 марта 2024, 04:04
Россияне атаковали Сумскую область ракетами, КАБами, сбрасывали мины
последствия обстрелов Сумской области, иллюстративное фото ОВА

В течение прошлого дня россияне совершили 69 обстрелов территорий Сумской области, атаковали КАБами, ракетами, дронами, сбрасывали мины.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: Под обстрелами оказались Миропольская, Юнаковская, Хотинская, Белопольская, Ворожбянская, Краснопольская, Тростянецкая, Великописаревская, Конотопская, Шалыгинская, Есманьская, Середино-Будская, Свеская, Зноб-Новгородская громады. Всего зафиксировали 378 взрывов.

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По Юнаковской громаде враг бил из минометов, 5 взрывов.

Великописаревскую громаду россияне обстреливали из минометов, артиллерии, РСЗО, ударным БпЛА "Ланцет", осуществили авиационные удары КАБ, пуск ракет с вертолета НАР. Всего – 208 взрывов.

В Белопольской громаде зафиксировали минометные, танковый обстрел, артобстрелы и атаку дроном-камикадзе типа "FPV", всего – 46 взрывов.

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На территорию Хотинской общины россияне сбросили 6 мин.

По Миропольской громаде был обстрел из ствольной артиллерии и сброс с БпЛА взрывного устройства типа ВОГ – 17 взрывов.

На Есманьскую общину враг сбросил 5 мин. Также был обстрел из стрелкового оружия.

По Шалыгинской громаде оккупанты ударили из минометов и ствольной артиллерии, сбросили взрывное устройство с БпЛА. Всего – 53 взрыва.

По Краснопольской громаде захватчики совершили артиллерийский и минометный обстрелы, 5 взрывов.

В Ворожбянской громаде зафиксировали обстрел из ствольной артиллерии, 2 прихода.

По Середино-Будской общине был обстрел из АГС и минометов, 18 взрывов.

Свескую общину россияне обстреливали из миномета, 6 взрывов.

По Тростянецкой общине осуществили обстрел БпЛА "Ланцет", 2 взрыва.

На Зноб-Новгородскую общину сбросили 5 мин.

Кроме того, враг нанес ракетный удар по городу Конотоп.

Темы: Сумская областьобстрелвзрыв
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