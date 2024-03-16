Кількість загиблих в Одесі зросла – у лікарні помер рятувальник

Вранці 16 березня у лікарні помер 39-річний водій-пожежник Віталій Алимов, який у п’ятницю отримав важкі травми під час виконання службових обовʼязків, внаслідок повторного ракетного удару росіян по Одесі.

Джерело: ДСНС

Деталі: Тож кількість загиблих внаслідок російської атаки 15 березня зросла до 21.

Реклама:

Зазначається, що медики робили все можливе, але врятувати чоловіка не вдалося.

дснс

Нагадаємо: Влада назвала удар росіян по Одесі 15 березня наймасованішим по місту за кількістю жертв.

В області 16 березня оголосили жалобу.