Кількість загиблих в Одесі зросла – у лікарні помер рятувальник
Субота, 16 березня 2024, 12:07
Вранці 16 березня у лікарні помер 39-річний водій-пожежник Віталій Алимов, який у п’ятницю отримав важкі травми під час виконання службових обовʼязків, внаслідок повторного ракетного удару росіян по Одесі.
Джерело: ДСНС
Деталі: Тож кількість загиблих внаслідок російської атаки 15 березня зросла до 21.
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Зазначається, що медики робили все можливе, але врятувати чоловіка не вдалося.
Нагадаємо: Влада назвала удар росіян по Одесі 15 березня наймасованішим по місту за кількістю жертв.
В області 16 березня оголосили жалобу.
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