Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кількість загиблих в Одесі зросла – у лікарні помер рятувальник

Роман ПетренкоСубота, 16 березня 2024, 12:07
Кількість загиблих в Одесі зросла – у лікарні помер рятувальник
удар по одесі, фото: дснс

Вранці 16 березня у лікарні помер 39-річний водій-пожежник Віталій Алимов, який у п’ятницю отримав важкі травми під час виконання службових обовʼязків, внаслідок повторного ракетного удару росіян по Одесі.

Джерело: ДСНС

Деталі: Тож кількість загиблих внаслідок російської атаки 15 березня зросла до 21.

Реклама:

Зазначається, що медики робили все можливе,  але врятувати чоловіка не вдалося.

 
дснс

Нагадаємо: Влада назвала удар росіян по Одесі 15 березня наймасованішим по місту за кількістю жертв.

В області 16 березня оголосили жалобу.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Одеса
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Нам потрібна доба": Шмигаль розповів, як повертатимуть світло українцям

Альянс готовий до конфлікту з РФ — голова Військового комітету НАТО

фото, відео, доповнено 5 загиблих, 15 поранених, 3 зниклих безвісти − наслідки комбінованої атаки росіян

У "Дії" з’явилися документи про освіту

США попросили Україну припинити удари по російській енергетичній інфраструктурі — ЗМІ

фото По ДніпроГЕС було два прямих влучання: ГЕС-2 у критичному стані − Укргідроенерго

Усі новини...
У Самарській області безпілотники атакували два НПЗ, почалися пожежі
РДК захопив у Росії нових військовополонених та кличе на зустріч губернатора
У Бєлгороді після роботи ППО – пожежі та перевернуті авто
ЗМІ: Німеччина має дані про підготовку нападу Росії на НАТО з 2026 року
Останні новини
18:18
Повітряні сили повідомили про загрозу балістики, в Одесі чутно вибухи
18:01
Поблизу Львова водій збив козулю й залишив її на трасі: тварину врятували волонтери
17:52
Зеленський провів "енергетичну" Ставку
17:42
фото, відеоПідприємця та ексдиректора підприємства Міноборони викрили на хабарі у $600 тис.
17:40
Олег Скрипка випустив новий кліп "Номад", який створив штучний інтелект
17:34
Уряд схвалив законопроєкт з підвищення акцизу на паливо
17:19
У меню – "Мрія педофіла" і "Повія": що відомо про скандал з харківським баром
17:11
Завдяки Катару вдалося повернути дев'ятьох українських дітей
17:08
Закон у штаті Теннессі захищатиме музичну індустрію від штучного інтелекту
17:08
фотоПонад 35 тисяч киян ховалися у метро цієї ночі
Усі новини...
Реклама: