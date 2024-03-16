ОВА: Удар по Одесі у п’ятницю – наймасованіший за кількістю жертв. В області жалоба
Субота, 16 березня 2024, 11:03
Влада назвала удар росіян по Одесі 15 березня, внаслідок якого загинули 20 людей, – наймасованішим по місту за кількістю жертв.
Джерело: Одеська ОВА
Деталі: Зазначається, що станом на 9 ранку 16 березня у медзакладах продовжують лікування 40 людей, постраждалих внаслідок ракетної атаки. З них дев’ятеро у важкому стані.
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У місті та області 16 березня оголошено жалобу за 20 загиблими.
Що цьому передувало:
- Вдень 15 березня Одеса опинилась під ракетним ударом Російської Федерації.
- Пізніше в Силах оборони повідомили, що російсько-окупаційні війська вдарили по Одесі з оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер М".
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