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ОВА: Удар по Одесі у п’ятницю – наймасованіший за кількістю жертв. В області жалоба

Роман ПетренкоСубота, 16 березня 2024, 11:03
ОВА: Удар по Одесі у п’ятницю – наймасованіший за кількістю жертв. В області жалоба
фото: дснс

Влада назвала удар росіян по Одесі 15 березня, внаслідок якого загинули 20 людей, – наймасованішим по місту за кількістю жертв.

Джерело: Одеська ОВА

Деталі: Зазначається, що станом на 9 ранку 16 березня у медзакладах продовжують лікування 40 людей, постраждалих внаслідок ракетної атаки. З них дев’ятеро у важкому стані.

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У місті та області 16 березня оголошено жалобу за 20 загиблими.

Що цьому передувало:

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Теми: ОдесаОдеська областьобстріл
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