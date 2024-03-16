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Количество погибших в Одессе возросло - в больнице умер спасатель

Роман ПетренкоСуббота, 16 марта 2024, 12:07
Количество погибших в Одессе возросло - в больнице умер спасатель
удар по одессе, фото: гсчс

Утром 16 марта в больнице скончался 39-летний водитель-пожарный Виталий Алимов, который в пятницу получил тяжелые травмы при исполнении служебных обязанностей, в результате повторного ракетного удара россиян по Одессе.

Источник: ГСЧС

Детали: Поэтому количество погибших в результате российской атаки 15 марта возросло до 21.

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Отмечается, что медики делали все возможное, но спасти мужчину не удалось.

 
ГСЧС

Темы: Одесса
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