Количество погибших в Одессе возросло - в больнице умер спасатель

Утром 16 марта в больнице скончался 39-летний водитель-пожарный Виталий Алимов, который в пятницу получил тяжелые травмы при исполнении служебных обязанностей, в результате повторного ракетного удара россиян по Одессе.

Источник: ГСЧС

Детали: Поэтому количество погибших в результате российской атаки 15 марта возросло до 21.

Реклама:

Отмечается, что медики делали все возможное, но спасти мужчину не удалось.