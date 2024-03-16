"Бавовну" на трьох нафтопереробних заводах "Роснєфті" запалила СБУ – джерело

В ніч на 16 березня по трьох нафтопереробних заводах "Роснєфті" в Самарській області РФ відпрацювали ударні дрони Служби безпеки України.

Джерело: співрозмовник "Укранської правди" в СБУ

Деталі: Зазначається, що нічна атака на російські НПЗ була результативною. Йдеться про Новокуйбишевський, Куйбишевський та Сизранський нафтопереробні підприємства.

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За словами джерела УП, сумарно ці заводи переробляють на рік близько 25 млн тонн нафти, а це — майже 10% всієї нафтопереробки РФ.

Пряма мова: "Сезон "бавовни" на російських НПЗ – в розпалі. Кожне таке ураження зменшує потік нафтодоларів, який живить воєнну економіку РФ".

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Що передувало: Влада Самарської області РФ повідомила про пожежі на нафтопереробних заводах після ударів безпілотників.

Нагадаємо: Атаки на російські НПЗ за два дні торкнулись понад 10% виробничих потужностей.

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