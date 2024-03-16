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"Бавовну" на трех нефтеперерабатывающих заводах "Роснефти" зажгла СБУ – источник

Валентина РоманенкоСуббота, 16 марта 2024, 15:20
Бавовну на трех нефтеперерабатывающих заводах Роснефти зажгла СБУ – источник
фото из Telegram

В ночь на 16 марта по трем нефтеперерабатывающим заводам "Роснефти" в Самарской области РФ отработали ударные дроны Службы безопасности Украины.

Источник: собеседник "Укранской правды" в СБУ

Детали: Отмечается, что ночная атака на российские НПЗ была результативной. Речь идет о Новокуйбышевском, Куйбышевском и Сызранском нефтеперерабатывающих предприятиях.

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По словам источника УП, суммарно эти заводы перерабатывают в год около 25 млн тонн нефти, а это - почти 10% всей нефтепереработки РФ.

Прямая речь: "Сезон "бавовны" на российских НПЗ - в разгаре. Каждое такое поражение уменьшает поток нефтедолларов, который питает военную экономику РФ".

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Что предшествовало: Власти Самарской области РФ сообщили о пожарах на нефтеперерабатывающих заводах после ударов беспилотников.

Напомним: Атаки на российские НПЗ за два дня коснулись более 10% производственных мощностей.

Знать больше: "Бавовна пылала и будет пылать". Что стоит за атаками по НПЗ России и как они вредят Кремлю

Темы: беспилотникиСБУвойна
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