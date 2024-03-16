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З прикордоння Сумщини евакуювали дві сотні дорослих та дітей

Роман ПетренкоСубота, 16 березня 2024, 15:49
З прикордоння Сумщини евакуювали дві сотні дорослих та дітей
усі фото мвс

За три дні поліцейські евакуювали 190 людей, серед них — 26 дітей з Великописарівської громади, що на прикордонні Сумщини.

Джерело: МВС

Деталі: Зазначається, що ювенальні поліцейські спільно з поліцейським офіцером громади надавали допомогу в транспортуванні до евакуаційного автобуса малечі з віддалених сіл.

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Уже в більш безпечних місцях сімей знову зустрічали поліцейські, які допомагали з облаштуванням та забезпеченням необхідними речами.

 

Передісторія: Днями російська армія скинула авіабомби на Великописарівську громаду.

Внаслідок обстрілу було поранено 5 дітей.

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Теми: Сумська областьевакуаціядіти
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