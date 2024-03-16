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С приграничья Сумщины эвакуировали две сотни взрослых и детей

Роман ПетренкоСуббота, 16 марта 2024, 15:49
С приграничья Сумщины эвакуировали две сотни взрослых и детей
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За три дня полицейские эвакуировали 190 человек, среди них - 26 детей из Великописаревской общины, что на границе Сумщины.

Источник: МВД

Детали: Отмечается, что ювенальные полицейские совместно с полицейским офицером общины оказывали помощь в транспортировке к эвакуационному автобусу малышей из отдаленных сел.

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Уже в более безопасных местах семей снова встречали полицейские, которые помогали с обустройством и обеспечением необходимыми вещами.

 

Предыстория: На днях российская армия сбросила авиабомбы на Великописаревскую громаду.

В результате обстрела были ранены 5 детей.

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Темы: Сумская областьэвакуациядети
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