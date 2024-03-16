Голова МВС доручив переглянути алгоритм роботи екстрених служб після удару по Одесі

Голова МВС Ігор Клименко під час візиту до Одеси дав вказівку за необхідності внести корективи в алгоритм роботи екстрених служб, враховуючи оперативну обстановку.

Джерело: Клименко в Telegram, поліція Одещини

Пряма мова Клименка: "Провів в Одесі оперативну нараду з керівництвом ДСНС, Нацполіції, територіальним командуванням Нацгвардії та Держприкордонслужби. Обговорили ситуацію із обстрілами в державі. Лише за минулу добу ворог наніс 400 ударів по 10 регіонах країни.

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Екстрені служби системи МВС перебувають у повній готовності до реагування на надзвичайні ситуації.

Водночас дав вказівку провести детальний аналіз існуючих інструкцій та за необхідності внести корективи в алгоритм роботи, враховуючи оперативну обстановку".

Деталі: Як повідомляє поліція Одещини, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та голова Національної поліції Іван Вигівський побували на місці ракетних ударів РФ по Одесі.

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Вони оглянули наслідки руйнувань у рекреаційній зоні обласного центру та поспілкувалися з представниками Сил безпеки й оборони.

"Ми чітко бачимо, що ворог поцілив у цивільну інфраструктуру. І коли представники різних служб приїхали ліквідовувати наслідки та надавати допомогу постраждалим, росіяни підступно вдарили по цій же території ще однією ракетою. В результаті ми маємо жертви серед цивільного населення, працівників ДСНС, лікарів, працівників Національної поліції", - сказав міністр.

Крім того, очільник міністерства відвідав постраждалих, які проходять лікування у медичних закладах.

Що передувало: 15 березня росіяни атакували ракетами об’єкти цивільної інфраструктури Одеси. Після першого удару під час ліквідації наслідків та надання допомоги пораненим екстреними службами росіяни нанесли по них другий удар.

В результаті цього злочину загинуло 21 та поранено більше 70 громадян, 39 наразі лікуються стаціонарно, восьмеро перебувають в тяжкому стані. 16 березня в регіоні оголошено День жалоби за загиблими.