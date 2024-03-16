Глава МВД поручил пересмотреть алгоритм работы экстренных служб после удара по Одессе

Глава МВД Игорь Клименко во время визита в Одессу дал указание при необходимости внести коррективы в алгоритм работы экстренных служб, учитывая оперативную обстановку.

Источник: Клименко в Telegram, полиция Одесской области

Прямая речь Клименко: "Провел в Одессе оперативное совещание с руководством ГСЧС, Нацполиции, территориальным командованием Нацгвардии и Госпогранслужбы. Обсудили ситуацию с обстрелами в государстве. Только за минувшие сутки враг нанес 400 ударов по 10 регионам страны.

Реклама:

Экстренные службы системы МВД находятся в полной готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации.

В то же время дал указание провести детальный анализ существующих инструкций и при необходимости внести коррективы в алгоритм работы, учитывая оперативную обстановку".

Детали: Как сообщает полиция Одесской области, министр внутренних дел Игорь Клименко и глава Национальной полиции Иван Выговский побывали на месте ракетных ударов РФ по Одессе.

ВИДЕО ДНЯ

Они осмотрели последствия разрушений в рекреационной зоне областного центра и пообщались с представителями Сил безопасности и обороны.

"Мы четко видим, что враг попал в гражданскую инфраструктуру. И когда представители различных служб приехали ликвидировать последствия и оказывать помощь пострадавшим, россияне коварно ударили по этой же территории еще одной ракетой. В результате мы имеем жертвы среди гражданского населения, работников ГСЧС, врачей, работников Национальной полиции", - сказал министр.

Кроме того, глава министерства посетил пострадавших, которые проходят лечение в медицинских учреждениях.

Что предшествовало: 15 марта россияне атаковали ракетами объекты гражданской инфраструктуры Одессы. После первого удара во время ликвидации последствий и оказания помощи раненым экстренными службами россияне нанесли по ним второй удар.

В результате этого преступления погибли 21 и ранены более 70 граждан, 39 сейчас лечатся стационарно, восемь находятся в тяжелом состоянии. 16 марта в регионе объявлен День траура по погибшим.