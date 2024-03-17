В Одесі було чутно роботу ППО і вибухи
Неділя, 17 березня 2024, 00:17
У ніч на 17 березня в Одесі працювала протиповітряна оборона. Містяни чули серію вибухів.
Джерело: Думская, Повітряні сили, Сили оборони півдня
Дослівно Сили оборони півдня: "Йде бойова робота на Одещині.
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Нагадуємо! Це також може бути небезпечно!
Бережіть себе, перебувайте в укриттях, не перешкоджайте Силам оборони".
Деталі: Очевидці повідомили про кілька вибухів.
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- Одесу атакують кілька хвиль ударних безпілотників.