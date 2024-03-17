В Одесі було чутно роботу ППО і вибухи

У ніч на 17 березня в Одесі працювала протиповітряна оборона. Містяни чули серію вибухів.

Джерело: Думская, Повітряні сили, Сили оборони півдня

Дослівно Сили оборони півдня: "Йде бойова робота на Одещині.

Реклама:

Нагадуємо! Це також може бути небезпечно!

Бережіть себе, перебувайте в укриттях, не перешкоджайте Силам оборони".

Деталі: Очевидці повідомили про кілька вибухів.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: